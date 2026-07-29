Teknik takip dosyasına giren görüşme: CHP'li Sinem Dedetaş'tan "Zoom'dan konuşalım" talimatı

Kayıtlarda, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile M.Ö. arasında geçtiği belirtilen görüşmede koli ve kart dağıtımlarına ilişkin konuşmalar ile görüşmenin Zoom üzerinden devam ettirilmesine yönelik ifadeler yer aldı.

Dedetaş'ın, "Onu size iletmesini söyledim, bilginiz olsun. Daha doğrusu ben iletmiş olayım, siz bir ararsınız" sözleri üzerine M.Ö., talebin hemen karşılanacağını ifade etti. Görüşmede söz konusu kolilerin hangi amaçla, kimlere ve hangi kaynak üzerinden temin edileceğine ilişkin ayrıntı yer almadı.

5 BİN 120 KOLİ VE TAMAMLANAN DAĞITIMLAR

M.Ö., ellerinde daha önce bulunduğunu söylediği kolilere ilişkin bilgi verirken, "Şimdi 4 bin koli, bir de Migros var; 5 bin 120 koli var. Dağıtımları da tamamladık" ifadelerini kullandı.

Dedetaş ise kolilerle ilgili ayrıntıların Alihan isimli kişiyle birlikte organize edilecek bir Zoom görüşmesinde ele alınmasını istedi. Teknik takibe yansıyan konuşmada 5 bin 120 kolinin kimler tarafından, hangi tarihlerde ve kimlere dağıtıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

KARTLAR İLÇEYE GÖNDERİLDİ

Görüşmenin devamında M.Ö., "Kartları dağıttık, ilçeye de gönderdim, kart da geldi" diyerek yürütülen başka bir dağıtım faaliyetine ilişkin bilgi verdi. M.Ö. ayrıca Nurkal isimli kişinin kartları ya da yardımları Ümraniye'deki kişilere de dağıtmak istediğini söyledi.

Ancak Dedetaş, bu konuya ilişkin ayrıntıların telefon üzerinden konuşulmasını istemediğini belirterek görüşmenin Zoom'a taşınmasında ısrar etti.