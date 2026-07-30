Eyüpsultan’da motosikletli saldırganlar ateş açtı: 4 kişi yaralandı
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde motosikletli 2 kişinin bir iş yerinin önüne silahla ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen motosikletli 2 şüpheli, cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne gelerek silahla ateş açtı.
KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDULAR
Saldırıda çevrede bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
SALDIRGANLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, motosikletle kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, silah seslerinin ardından çevrede bulunanların panikle kaçıştığı görüldü.