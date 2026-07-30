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Eyüpsultan’da motosikletli saldırganlar ateş açtı: 4 kişi yaralandı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde motosikletli 2 kişinin bir iş yerinin önüne silahla ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Eyüpsultan’da motosikletli saldırganlar ateş açtı: 4 kişi yaralandı

Olay, Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen motosikletli 2 şüpheli, cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne gelerek silahla ateş açtı.

Eyüpsultan’da motosikletli saldırı! Kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı ve DHA'dan alınmıştır.)Eyüpsultan’da motosikletli saldırı! Kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı ve DHA'dan alınmıştır.)

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDULAR

Saldırıda çevrede bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Eyüpsultan’da motosikletli saldırganlar ateş açtı: 4 kişi yaralandı-3

SALDIRGANLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, motosikletle kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, silah seslerinin ardından çevrede bulunanların panikle kaçıştığı görüldü.

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Eyüpsultan’da motosikletli saldırganlar ateş açtı: 4 kişi yaralandı-5 Eyüpsultan’da motosikletli saldırganlar ateş açtı: 4 kişi yaralandı-6 Eyüpsultan’da motosikletli saldırganlar ateş açtı: 4 kişi yaralandı-7
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