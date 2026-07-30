Üniversitelerle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptıramayan öğrencilere yeniden öğrenim hakkı tanıyan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. "Öğrenci affı" olarak bilinen 15'inci maddeyle binlerce kişiye yükseköğrenime dönüş yolu açıldı.

Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptıramayanlar da kapsamda bulunuyor.

FARKLI EĞİTİM DÜZEYLERİ İÇİN YENİDEN HAK TANINACAK

Daha önce öğrenci affından yararlanmış olmak, başka bir eğitim düzeyinde aynı haktan faydalanmaya engel olmayacak.

Örneğin lisans eğitimi için daha önce düzenlemeden yararlanan bir kişi, şartları karşılaması halinde yüksek lisans veya doktora eğitimi için de başvuru yapabilecek.

Kapsama giren eğitim düzeyleri şöyle:

Ön lisans

Lisans

Yüksek lisans

Doktora

TEKLİFİN TAMAMI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öğrenci affını içeren 15'inci madde kabul edilirken, Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin diğer maddelerine ilişkin görüşmeler devam ediyor.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, ikinci bölümde bulunan maddeler ile bu maddeler hakkında verilen önergelerin ayrı ayrı oylanacağını açıkladı.

15'inci maddeyle ilgili önergelerin reddedilmesinin ardından yapılan oylamada madde kabul edildi.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI MADDESİ ÇIKARILDI

Teklifte öğretim elemanlarının göreve atanmadan önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçirilmesini öngören düzenlemede de değişikliğe gidildi.

Teklifin 25'inci maddesi, AK Parti tarafından verilen önergenin kabul edilmesinin ardından metinden çıkarıldı.

"AYLARDIR BEKLENİYORDU"

Teklifin ikinci bölümü üzerine Yeni Yol Grubu adına konuşan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, öğrenci affının uzun süredir beklendiğini söyledi.

Düzenlemenin temmuz ayının sonunda TBMM gündemine geldiğine dikkat çeken Çalışkan, komisyon görüşmelerinin bir gece boyunca yaklaşık 15 saat sürdüğünü belirtti.

Hazırlık sürecinde sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve alanında uzman kişilerin yeterince yer almadığını savunan Çalışkan, sürecin ağırlıklı olarak YÖK tarafından yürütülmesini eleştirdi.

YÜKSEKÖĞRETİMDE İSTİHDAM ELEŞTİRİSİ

Çalışkan, konuşmasında üniversite mezunlarının yaşadığı iş bulma sorununa da değindi. Mezunlarına yeterli istihdam imkanı sunamayan bölümlerin öğrenci kontenjanlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Ailelerin büyük maddi zorluklarla çocuklarını üniversiteye gönderdiğini belirten Çalışkan, bazı mezunların eğitimlerinin ardından beklentilerine uygun bir işe ulaşamadığını ifade etti.

Zorunlu eğitim ve mesleki eğitim politikalarını da eleştiren Çalışkan, mevcut sistemin birçok sektörde nitelikli eleman açığına yol açtığını öne sürdü.

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