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Ankara'da 18 saatlik su kesintisi: ASKİ Yenimahalle'de suların geleceği saati duyurdu

Ankara'da gece 23.55'te başlayacak olan su kesintisinin, 31 Temmuz akşamı saat 18.00'de sona ermesi planlanıyor.

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Ankara'da 18 saatlik su kesintisi: ASKİ Yenimahalle'de suların geleceği saati duyurdu

Ankara'nın bazı bölgelerinde 30 Temmuz'u 31 Temmuz'a bağlayan gece planlı su kesintisi uygulanacak. ASKİ, Yenimahalle'deki çalışmanın ardından suyun 31 Temmuz saat 18.00'e kadar yeniden şebekeye verilmesinin hedeflendiğini duyurdu.

KESİNTİ SAAT 23.55'TE BAŞLAYACAK

Anadolu Ajansının haberine göre kesinti, Yenimahalle ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'nde yürütülecek deplase çalışması nedeniyle yapılacak. Altyapı hattının başka bir noktaya taşınmasını kapsayan çalışma saat 23.55'te başlayacak.

ASKİ ekipleri, işlemleri en kısa sürede tamamlayarak bölgeye yeniden su vermeyi planlıyor.

PLANLI KESİNTİ
Su kesintisinden etkilenecek noktalar

Planlı kesintiden şu noktalar etkilenecek:

  • Saray Mahallesi
  • Saray Keresteciler Sanayi Sitesi
  • Saray Kent Sanayi Sitesi
  • Gimat Sanayi Sitesi
  • Gıdacılar Caddesi
  • Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na bağlı cadde ve sokaklar

(Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir.)

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