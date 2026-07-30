Ankara'da 18 saatlik su kesintisi: ASKİ Yenimahalle'de suların geleceği saati duyurdu
Ankara'da gece 23.55'te başlayacak olan su kesintisinin, 31 Temmuz akşamı saat 18.00'de sona ermesi planlanıyor.
Giriş Tarihi:
Ankara'nın bazı bölgelerinde 30 Temmuz'u 31 Temmuz'a bağlayan gece planlı su kesintisi uygulanacak. ASKİ, Yenimahalle'deki çalışmanın ardından suyun 31 Temmuz saat 18.00'e kadar yeniden şebekeye verilmesinin hedeflendiğini duyurdu.
KESİNTİ SAAT 23.55'TE BAŞLAYACAK
Anadolu Ajansının haberine göre kesinti, Yenimahalle ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'nde yürütülecek deplase çalışması nedeniyle yapılacak. Altyapı hattının başka bir noktaya taşınmasını kapsayan çalışma saat 23.55'te başlayacak.
ASKİ ekipleri, işlemleri en kısa sürede tamamlayarak bölgeye yeniden su vermeyi planlıyor.
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Diyar Oktuay Takvim.com.tr Güncel