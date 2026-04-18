İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve belediyede görevli 11 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

Soruşturma, Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi'ndeki Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi ihalesine ilişkin yürütülüyor.

İhale Oğuz Ata Mimarlık A.Ş. ile Gürtur İnşaat Ltd. ortaklığına verildi ve 106 milyon 415 bin TL sözleşme bedeli belirlendi.

Yüklenici firmaya yaklaşık 40 milyon TL haksız menfaat sağlandığı belirtilerek, 37 milyon 40 bin 871 TL artı KDV tutarındaki kamu zararının faiziyle birlikte tahsil edilmesi talep edildi.

ÇEKİL KİRİŞ DEDİLER BETONARME KİRİŞ DİKTİLER!



Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, ihalede yüksek maliyetli "çelik kiriş" imalatlarının, düşük maliyetli prefabrik "betonarme kiriş" imalatına dönüştürüldüğü tespit edildi. Bu değişiklikle yüklenici firmaya yaklaşık 40 milyon TL haksız menfaat sağlandığı, bu durumun da kamu zararına yol açtığı belirtildi.