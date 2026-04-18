İhale vurgununa "dur" dendi! CHP'li ABB'ye soruşturma izni: 40 milyonluk kamu zararı var

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 40 milyon liralık ihale vurgunu belgelendi. "Tasarruf" diyen Mansur Yavaş'ın ihalelerinden yolsuzluk kokuları yükseliyor. "Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi" ihalesinde mülkiye müfettişlerinin raporuyla tescillenen 40 milyonluk kamu zararı sonrası, İçişleri Bakanlığı Yavaş ve ekibi için soruşturma düğmesine bastı.

  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve belediyede görevli 11 kişi hakkında soruşturma izni verdi.
  • Soruşturma, Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi'ndeki Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi ihalesine ilişkin yürütülüyor.
  • Mülkiye Müfettişliği raporunda, ihalede yüksek maliyetli çelik kiriş imalatlarının düşük maliyetli betonarme kiriş imalatına dönüştürüldüğü tespit edildi.
  • İhale Oğuz Ata Mimarlık A.Ş. ile Gürtur İnşaat Ltd. ortaklığına verildi ve 106 milyon 415 bin TL sözleşme bedeli belirlendi.
  • Yüklenici firmaya yaklaşık 40 milyon TL haksız menfaat sağlandığı belirtilerek, 37 milyon 40 bin 871 TL artı KDV tutarındaki kamu zararının faiziyle birlikte tahsil edilmesi talep edildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 11 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre; soruşturmanın, Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen "Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi" ihalesine ilişkin olduğu öğrenildi.

ÇEKİL KİRİŞ DEDİLER BETONARME KİRİŞ DİKTİLER!

Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, ihalede yüksek maliyetli "çelik kiriş" imalatlarının, düşük maliyetli prefabrik "betonarme kiriş" imalatına dönüştürüldüğü tespit edildi. Bu değişiklikle yüklenici firmaya yaklaşık 40 milyon TL haksız menfaat sağlandığı, bu durumun da kamu zararına yol açtığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve belediyede görevli 11 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

ZARAR, FAİZİYLE BİRLİKTE TALEP EDİLDİ


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalenin yaklaşık maliyetinin 107 milyon 29 bin 460 TL, sözleşme bedelinin ise 106 milyon 415 bin TL olduğu kaydedildi.

İhalenin Oğuz Ata Mimarlık A.Ş. ile Gürtur İnşaat Ltd. ortaklığına verildiği, ancak sürecin kanunun 5. maddesinde yer alan temel ilkelere uygun yürütülmediğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Toplam 37 milyon 40 bin 871 TL + KDV tutarındaki kamu zararının yüklenici Atagür İş Ortaklığı'ndan faiziyle birlikte tahsil edilmesi talep edilirken, zararın karşılanamaması halinde sorumlular hakkında tazmin sürecinin işletileceği bildirildi.

