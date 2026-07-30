Çankaya'daki ihale tezgahında Veli Ağbaba iddiası! Eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ tek tek anlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Belediyesindeki yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ’ın ifadesi, ihale çarkındaki usulsüzlükleri gözler önüne serdi. Katı atık ihalesinin kasıtlı geciktirildiğini ve 18 firmalık sürecin Hüseyin Can Güner'in talimatıyla iptal edildiğini belirten Üstündağ, yeni şirket listelerinin WhatsApp’tan iletildiğini açıkladı. Hukuka uygun ihaleyi iptal etmediği için pasif göreve çekildiğini savunan Üstündağ, Meclis Üyesi Emre Doğan'ın kendisine "Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor" dediğini aktararak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Çankaya Belediyesi eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Üstündağ, katı atık toplama ihalesinde usulsüzlük yapıldığını, açık ihalenin kasıtlı olarak geciktirildiğini ve 18 firmanın katıldığı pazarlık ihalesinin Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Meclis Üyesi Emre Doğan'ın talimatıyla iptal ettirildiğini söyledi. Şirket isimlerinin WhatsApp üzerinden A4 kağıdına yazılı fotoğraflarla iletildiğini belirten Üstündağ, kendisine söylendiğini iddia ettiği "Bizi Veli Ağbaba sıkıştırıyor" itirafını da tutanağa geçirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 24 şüpheli tutuklandı. Soruşturma dosyasında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ, belediyedeki ihale çarkını ve siyasi baskı iddialarını tüm detaylarıyla anlattı.
"AÇIK İHALE KASITLI OLARAK GECİKTİRİLDİ"
Kasım 2019 ile 10 Ekim 2024 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yaptığını aktaran Ali Alper Üstündağ, katı atık toplama ihalesinin 31 Ağustos 2024'te sona ereceğinin bilinmesine rağmen sürecin kasten baltalandığını vurguladı.
İhale talebinin mevzuat gereği en az 45 gün önce gelmesi gerektiğini belirten Üstündağ, Temizlik İşleri Müdürlüğünün talebi bitime 1 ay kala gönderdiğini kaydederek, "Bu ihalenin zaten yetişmeyeceği belliydi. Ben yapılan bu açık ihalenin de kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünüyorum. Bu açık ihaleye ilişkin temizlik işleri müdürlüğü tarafından bizden talepte bulunulmasının hemen arkasından, yani hatırladığım kadarıyla yaklaşık 10-15 gün sonra bize aynı konuya ilişkin pazarlık usulüyle ihale yapılmasına yönelik talepte bulundular" dedi.
BAŞKAN GÜNER VE EMRE DOĞAN'DAN İPTAL TALİMATI
Pazarlık usulü ihale kapsamında 18 şirkete davetiye gönderildiğini belirten Üstündağ, bu işlemin ardından Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalemi tarafından Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ne çağrıldığını ifade etti.
Kültür merkezindeki görüşmeyi detaylarıyla anlatan Üstündağ, "Burada Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Meclis Üyesi Emre Doğan ile birlikte görüştük. Belediye Başkanı bana 18 şirkete davetiye gönderdiğimiz ihalenin iptal edilmesini ve yeni yapılacak olan pazarlık usulü ihalede kendisine söylenecek şirketlerin davet göndermem gerektiğini ifade etti. Bana firma isimlerini Emre Doğan'ın göndereceğini ve bundan sonra katı atık toplama ihaleleriyle ilgili olarak Emre Doğan ile diyalog kurmam gerektiğini söyledi. Ben bu konuşmada bahse konu ihaleler ilgili gayri resmi olarak Emre Doğan'ın görevlendirildiğini anladım." şeklinde konuştu.
İHALE LİSTESİ WHATSAPP'TAN GELDİ
Görüşmenin ardından gayriresmi ihale trafiğinin WhatsApp üzerinden yürütüldüğünü iddia eden Üstündağ, gönderilen mesajların üçüncü şahıslardan yönlendirildiğine dikkat çekti:
"Ben oradan ayrıldıktan sonra Emre Doğan bana Whatsapp isimli uygulama üzerinden, A4 kağıdına şirketlerin yazılı olduğu bir fotoğraf gönderdi. Burada 5 şirketin ismi yazılıydı ve Norm isimli firmanın adı geçmiyordu. Bunun dışında firmaların bilgilerini içerini mesajlarda gönderdi. Ben bunların hepsini o zaman ihale yetkilisi olan Ali Yalçın'a ilettim. Ali Yalçın'ın telefonundan çıkan ve bana emniyette sorulan ekran görüntülerindeki mesajlar bu bahsettiğim mesajlardır. Hatta şöyle bir detay vermek istiyorum; bu mesajlar bana Emre Doğan tarafından Whatsapp isimli uygulamadan gönderilirken mesajlar başka bir kişiden iletildi olarak görünüyordu yani bu mesajları Emre Doğan'a da başka bir kişi göndermişti."
Üstündağ; ihale yetkilisinin 18 firmalık ihaleyi iptal etmesinin ardından yeni pazarlık ihalesine RST Filo, Akarsu, Sarılar, Boğaziçi, Ulaşım ve Platform isimli şirketlerin dâhil edildiğini açıkladı.
"BEN GELMEDEN İHALEYİ ONAYLAMAYIN"
Şüpheli Üstündağ, mevzuata uygun biçimde yapılan ve Norm şirketinin kazandığı 2024/1152731 İKN numaralı açık ihalenin de engellenmek istendiğini söyledi. Başkan Güner'in izne ayrılmadan önce ihaleyi bekletme talimatı verdiğini belirten Üstündağ, izin dönüşü yaşanan makam görüşmesini şu sözlerle aktardı:
"Geldikten sonra yanlış hatırlamıyorsam 10.10.2024 günü beni makamına çağırarak müştekinin kazandığı bahsi geçen ihalenin fiyatının yüksek olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini, müştekinin kamyonlarının çok eski olduğunu, kendisinin evinin önünü bile çöplerin suyunu akıttığını, işe yeni model araçlarla devam edilmesi gerektiğini söyledi. Ben bu ihalenin usulüne uygun olduğunu ve iptal edilemeyeceğini söyledim."
İPTALE DİRENDİ, AYNI GÜN PASİF GÖREVE SÜRÜLDÜ İDDİASI
Usulüne uygun yapılan ihalenin iptal edilmesine karşı çıktığını belirten Üstündağ, bu tutumunun ardından görevden alındığını ifade etti. İhaledeki araç yaş sınırı şartnamesine de dikkat çeken eski müdür, "Ardından Mali Hizmetler Müdürlüğü biriminde çalışamayacağımı belirterek ayrılmak istediğimi beyan ettim. O günün akşamına beni Strateji Geliştirme Müdürlüğüne verdiler. Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne Mehmet Yıldırım getirildi. Müştekinin araçları hatırladığım kadarıyla yaklaşık 7-8 yıllık araçlardı. İptal edilen 2024/1152731 İKN ihalede ise araçların yaş sınırı çok düşük tutulmıştı. Yani ihaledeki şartnameye göre müştekinin araçlarıyla da ihaleye girilemezdi" dedi.
"BİZİ DE VELİ AĞBABA SIKIŞTIRIYOR"
İfadenin en çarpıcı kısımlarından biri ise Özgür Özel ile birlikte CHP'den istifa ederek Yeni Parti'nin kuruluşunda yer alan Veli Ağbaba ile ilgili iddialar oldu. Emre Doğan'ın kendisine ihale sürecinde sürekli baskı yaptığını öne süren Üstündağ, aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı:
"Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalıştığım dönemde Emre Doğan beni ihale konularında sürekli sıkıştırıyordu. Hatta bir gün benim odada otururken ben Emre Doğan'a çok üzerimize geldiğini ve bütün komisyon üyeleri olarak istifa etmeyi düşündüğümüzü söyledim. Emre Doğan da bana 'bizi de çok sıkıştırıyorlar' dedi. Ben kendilerinin kimin sıkıştırdığını, Veli Ağbaba'nın mı sıkıştırdığını sordum. Emre Doğan da bunu doğrulayarak kendilerini Veli Ağbaba'nın sıkıştırdığını söyledi. Ben burada soruşturmaya konu ihalelere Veli Ağbaba'nın müdahale ettiğini anladım. Hatta şunu da eklemek istiyorum; Çankaya Belediyesi içerisinde, belediyedeki bütün kritik noktaları Veli Ağbaba tarafından atamalar yapıldığı ve Çankaya Belediyesi'ni Veli Ağbaba'nın yönettiği şeklinde bir algı vardı, bu yönde söylentiler de duydum."
ETKİN PİŞMANLIK TALEBİ
İfadesinde ayrıca bir asfalt ihalesinde Emre Doğan'ın ihaleyi "Musa" isimli bir şahsa vereceği yönünde söylentiler duyduğunu kaydeden Üstündağ, Çankaya Belediyesi'nin 2025 yılı Sayıştay raporunda da söz konusu ihaleler nedeniyle kamu zararı tespit edildiğini duyduğunu belirtti.
Sadece amirlerinin talimatını uyguladığını iddia eden şüpheli Ali Alper Üstündağ, "Ben bu süreçte sadece amirim olan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve başkanın görevlendirdiği Emre Doğan'ın talimatları ile hareket ettim. Yaptıklarımın suç olduğunu bilmiyordum. Eğer bilseydim kesinlikle yapmazdım. Zaten ben Hüseyin Can Güner ve Emre Doğan'ın ekibine tam olarak girmemiştim. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma ihtimali olması halinde yararlanmak isterim" ifadeleriyle savunmasını tamamladı.