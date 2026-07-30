Çankaya'daki ihale tezgahında Veli Ağbaba iddiası! Eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ tek tek anlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Çankaya Belediyesi eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Üstündağ, katı atık toplama ihalesinde usulsüzlük yapıldığını, açık ihalenin kasıtlı olarak geciktirildiğini ve 18 firmanın katıldığı pazarlık ihalesinin Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Meclis Üyesi Emre Doğan'ın talimatıyla iptal ettirildiğini söyledi. Şirket isimlerinin WhatsApp üzerinden A4 kağıdına yazılı fotoğraflarla iletildiğini belirten Üstündağ, kendisine söylendiğini iddia ettiği "Bizi Veli Ağbaba sıkıştırıyor" itirafını da tutanağa geçirdi. Hüseyin Can Güner Çankaya Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 24 şüpheli tutuklandı. Soruşturma dosyasında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ, belediyedeki ihale çarkını ve siyasi baskı iddialarını tüm detaylarıyla anlattı.

"AÇIK İHALE KASITLI OLARAK GECİKTİRİLDİ"

Kasım 2019 ile 10 Ekim 2024 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yaptığını aktaran Ali Alper Üstündağ, katı atık toplama ihalesinin 31 Ağustos 2024'te sona ereceğinin bilinmesine rağmen sürecin kasten baltalandığını vurguladı. İhale talebinin mevzuat gereği en az 45 gün önce gelmesi gerektiğini belirten Üstündağ, Temizlik İşleri Müdürlüğünün talebi bitime 1 ay kala gönderdiğini kaydederek, "Bu ihalenin zaten yetişmeyeceği belliydi. Ben yapılan bu açık ihalenin de kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünüyorum. Bu açık ihaleye ilişkin temizlik işleri müdürlüğü tarafından bizden talepte bulunulmasının hemen arkasından, yani hatırladığım kadarıyla yaklaşık 10-15 gün sonra bize aynı konuya ilişkin pazarlık usulüyle ihale yapılmasına yönelik talepte bulundular" dedi. BAŞKAN GÜNER VE EMRE DOĞAN'DAN İPTAL TALİMATI Pazarlık usulü ihale kapsamında 18 şirkete davetiye gönderildiğini belirten Üstündağ, bu işlemin ardından Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalemi tarafından Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ne çağrıldığını ifade etti. Kültür merkezindeki görüşmeyi detaylarıyla anlatan Üstündağ, "Burada Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Meclis Üyesi Emre Doğan ile birlikte görüştük. Belediye Başkanı bana 18 şirkete davetiye gönderdiğimiz ihalenin iptal edilmesini ve yeni yapılacak olan pazarlık usulü ihalede kendisine söylenecek şirketlerin davet göndermem gerektiğini ifade etti. Bana firma isimlerini Emre Doğan'ın göndereceğini ve bundan sonra katı atık toplama ihaleleriyle ilgili olarak Emre Doğan ile diyalog kurmam gerektiğini söyledi. Ben bu konuşmada bahse konu ihaleler ilgili gayri resmi olarak Emre Doğan'ın görevlendirildiğini anladım." şeklinde konuştu.