Ankara’da Türkiye-Lübnan zirvesi! Başkan Erdoğan Joseph Avn'ı karşıladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ediyor. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı resmi törenle karşılıyor
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BÖLGESEL KONULAR MASADA
Erdoğan'ın diplomasi trafiği kapsamında gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-Lübnan ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak
Liderlerin ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.
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