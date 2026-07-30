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Ankara’da Türkiye-Lübnan zirvesi! Başkan Erdoğan Joseph Avn'ı karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ediyor. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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Ankara’da Türkiye-Lübnan zirvesi! Başkan Erdoğan Joseph Avn'ı karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı resmi törenle karşılıyor

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BÖLGESEL KONULAR MASADA

Erdoğan'ın diplomasi trafiği kapsamında gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-Lübnan ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak

Liderlerin ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

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Ankara’da Türkiye-Lübnan zirvesi! Başkan Erdoğan Joseph Avn'ı karşıladı-2 Ankara’da Türkiye-Lübnan zirvesi! Başkan Erdoğan Joseph Avn'ı karşıladı-3 Ankara’da Türkiye-Lübnan zirvesi! Başkan Erdoğan Joseph Avn'ı karşıladı-4
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