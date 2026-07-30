Başkan Erdoğan Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan'ı kabul ettiği bildirildi. Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

TÜRKİYE-IRAK HATTINDA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Kabul, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin 28 Temmuz'da Ankara'ya gerçekleştirdiği resmî ziyaretin ardından Türkiye-Irak hattında devam eden yoğun diplomasi trafiğinin yeni halkası oldu.

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