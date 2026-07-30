CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan'ı kabul ettiği bildirildi. Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

TÜRKİYE-IRAK HATTINDA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Kabul, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin 28 Temmuz'da Ankara'ya gerçekleştirdiği resmî ziyaretin ardından Türkiye-Irak hattında devam eden yoğun diplomasi trafiğinin yeni halkası oldu.

Irak’la stratejik anlaşmalar! Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiyeye 1 milyon varil petrol verilecekIrak’la stratejik anlaşmalar! Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiyeye 1 milyon varil petrol verilecek

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan’ı kabul etti-2 Başkan Erdoğan Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan’ı kabul etti-3 Başkan Erdoğan Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan’ı kabul etti-4
TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta! Başkan Erdoğan katılacak ödüller sahiplerini bulacak
SONRAKİ HABER

TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta!

 Araç muayenesinde TURKA dönemi! İmzalar atıldı: Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi
ÖNCEKİ HABER

Araç muayenesinde TURKA dönemi
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler