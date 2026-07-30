Türkiye'nin halihazırda önemli bir bölgesel güç olduğunu ve ağırlığı bulunduğunu ifade eden Avn, "Türkiye ile koordinasyon, Lübnan için geçici bir tercih değil stratejik bir gerekliliktir." dedi.

Avn, iki ülke arasındaki köklü ilişkilere vurgu yaparak "Lübnan-Türkiye ilişkileri, daha ileri düzeyde bir işbirliğine taşınabilecek güçlü potansiyele sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Türkiye ile ilişkilerin daha ileri düzeyde işbirliğine taşınabilecek güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Lübnan, yatırım, ticaret ve yeniden imar yoluyla ekonomik toparlanma sürecine katkı sağlaması konusunda Türkiye'nin kapasitesine güveniyor." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

ÇERÇEVE ANLAŞMASININ UYGULANMASI

İsrail ile haziran ayında imzaladıkları çerçeve anlaşmasının uygulanmasında Türkiye'nin olası rolüne dair ise Avn, "Ankara'nın NATO üyeliği ve geniş bölgesel ilişkileri sayesinde, çerçeve anlaşmasının uluslararası alanda desteklenmesi ve ilgili tarafların anlaşma hükümlerine tam olarak uymalarının teşvik edilmesinde önemli bir rol oynayabileceğine" dikkati çekti.

Avn, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, özellikle Washington ve Roma'daki müzakere turlarının ardından ortaya çıkan çerçeve anlaşmasının başarıya ulaşmasına katkı sağlayabilir. Çünkü bu çerçevenin sahada uygulanabilmesi için geniş çaplı bölgesel ve uluslararası desteğe ihtiyaç var."

Lübnan olarak "Washington'da imzaladıkları anlaşmanın uygulamaya bağlı olduklarını" söyleyen Avn, anlaşmanın başarısının ise bazı "açık güvencelere bağlı olduğunu" belirtti.

Avn, bu güvencelerin başında "İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği topraklardan tam olarak çekilmesinin Lübnan ordusunun konuşlanmasıyla eş zamanlı gerçekleşmesi, ihlal ve saldırıların tamamen sona ermesi ile iki tarafın yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetleyecek etkin bir uluslararası mekanizmanın kurulmasının geldiğini" ifade etti.

Türkiye'ye bu sürece siyasi ve diplomatik destek verme çağrısında bulunan Avn, "bu desteğin çerçeve anlaşmasının eksik uygulanmasının önüne geçeceğini, İsrail'in çekilmesine yönelik Lübnan'ın çabalarını güçlendireceğini ve güneyde güvenlik boşluğu oluşmasını önlemeyi amaçlayan uluslararası girişimlere katkı sağlayacağını" kaydetti.