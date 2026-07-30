Araç muayenesinde TURKA dönemi! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Komisyon problemi ortadan kalkıyor

Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan ikinci imtiyaz dönemine ilişkin sözleşmeler bugün (30 Temmuz 2026) Ankara'da imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Özelleştirme İdaresi Başkanının katılımıyla gerçekleştirilen törende, ihaleyi kazanan MOI OGG ortaklığı tarafından kurulan TURKA ile imtiyaz sözleşmeleri imza altına alındı.

İMZALAR ATILDI

Bakan Uraloğlu, 2027-2047 Dönemi Türkiye Araç Muayene Hizmetleri İmtiyaz Sözleşmesi İmza Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu "Burada çok ciddi bir emek var. Özelleştirme İdaresi Başkanımız ve değerli personelinin, yine bizim Bakanlığımızın, arkadaşlarımızın çok değerli katkıları, emekleri var. Elbette bu ihaleye hazırlanan hem Türk hem İspanyol hem de Arjantin firmalarının ciddi bir finansman ve ihaleye hazırlık süreçleri var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yine firmalarımızı tebrik ediyorum, gerçekten çok rekabetçi bir fiyat verdiler." şeklinde konuştu.

Araç muayene hizmetlerinde yeni dönemin imzaları atıldı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

"ARAÇLAR GELİŞTİKÇE YOLLARIN STANDARDINI DEĞİŞTİRDİK"



Bakan Uraloğlu, önce yolların yapıldığını dile getirerek "Önce at arabaları, yaya yolları vesaire, sonra araç yollarını yaptık ve araç yollarını bir standartta yaptık. Sonra o standartlara göre gidecek olan araçları yaptık. Araçlar geliştikçe yolların standardını değiştirdik ve birbiriyle eşgüdüm haline getirdik. Şimdi yollarımızın da araçlarımızın da standartları var ve bunların sürekli korunması lazım. Tabii yollarımızın standardını korumak birincil derecede bizim Bakanlığımızın işi. Hem inşa etmek hem de onları korumak. Aynı standartta seyredilebilir durumda tutmak." ifadelerini aktardı.

Türkiye'de 15 Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini Turka yürütecek. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

Uraloğlu, sadece bunun yeterli olmadığını vurgulayarak "Üretilen araçların da mutlaka o üretim standartlarında seyahat ediyor olmaları gerekir. Onun için de araç muayene ihtiyacı bizim karşımıza çıkmıştır. Şöyle dünyaya baktığımızda, 1900'lü yılların başında başlayan süreç var. Almanya'da, Amerika'da vesaire. Türkiye'ye geldiğimizde, 1953 yılında Karayolları, Emniyet Müdürlüğü ve Şoförler Odası'nın başlatmış olduğu bir araç muayene süreci var. Sonrasında, 1985 yılında Karayolları'na verilmiş bu görev ve o gün çok fazla da bir ekipmanın olmadığı, daha çok kişisel becerilerle yapılan bir araç muayene süreci vardı." dedi.

210 MİLYON ARAÇ MUAYENESİ

Uraloğlu araç sayısının, teknolojisinin arttıkça kişisel becerilerin yeterli olmadığını dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti:

Biz 2000'li yıllarda başlattığımız bir süreçle 2007 yılında modern araç muayene istasyonlarını ülkemize kazandırmıştık. 20 yıllık bir işletme süresinin 19. yılındayız, 20. yılı seneye tamamlanmış olacak. Türkiye'de 2002 yılında 8,5 milyon araç vardı. Bugün 34,5 milyon yollarda dolaşan araç var ve şu andaki işletmeci firmamız toplamda 210 milyon adet araç muayenesi gerçekleştirmiş. Hangi şartlarda? Modern şartlarda. Onun için şu andaki işletmeci firmamıza teşekkür ediyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2027-2047 Dönemi Türkiye Araç Muayene Hizmetleri İmtiyaz Sözleşmesi İmza Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

"352 ARAÇ MUAYENE İSTASYONUYLA HİZMET VERECEĞİZ"

Yeni teknolojilerle, yeni ekipmanlarla ve ekiplerle donatılmış bir araç muayene sürecine ihtiyacın doğduğunu dile getiren Uraloğlu, "Bugün imzalarını attığımız ihale sürecini tamamladık. Arazideki araç muayene istasyonlarının kurulumları başladı. 352 tane toplam araç muayene istasyonuyla vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Tabii burada mümkün olduğu kadar insan faktörünü minimalize edeceğiz. Araç ilk istasyona girerken plaka tanıma sistemiyle başlayıp sonrasında da oradaki sürücünün ve teknisyenin mümkün olduğu kadar sürecin içerisinde olmadığı, araç sahibinin olmadığı, tamamen otomasyon sistemiyle ve belli ekranlarda da aşamaları izlenebilen bir sistemi kurmuş olacağız. Ve bu sayede olabilecek olan tartışmaları, olabilecek soru işaretlerini de tamamen ortadan kaldırmış olacağız." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan ikinci imtiyaz dönemine ilişkin sözleşmeler bugün Ankara'da imzalandı.

KREDİ KARTI KOMİSYON PROBLEMİ ORTADAN KALKIYOR

Vatandaşların talep ettiği ve zaman zaman da eleştirdiği kredi kartı komisyonu hakkında da açıklamada bulunan Uraloğlu, şöyle devam etti:

Kredi kartlarından alınmış olan komisyonlar doğrudan buradaki araç sahibi veya şirket sahiplerine yükleniyordu. Biz ihaleye şart koyarak bunun yüklenici tarafından üstlenilmesini sağlamış olduk. İnşallah 2027'nin Ağustos ayında işletmeye girdiğimizde artık kredi kartı problemi ya da kredi kartı komisyon problemi de ortadan kalkmış olacak. En üst seviyede dünyada ne varsa Türkiye'de de o olacak.