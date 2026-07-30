MÜTEAHHİTLERDEN TALEP EDİLECEK MENFAATLER TOPLANTILARDA BELİRLENİYOR Şüpheli, iskan ruhsatı süreçlerinde müteahhitlerden talep edilecek menfaatlerin toplantılarda belirlendiğini, bazı dosyalarda ise yalnızca miktarın kararlaştırıldığını öne sürdü.

CHP'li Sinem Dedetaş (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

NASIL ÖDENECEĞİNE DEDETAŞ KARAR VERİYOR



İfadeye göre, belirlenen miktarın nereye ve hangi şekilde ödeneceği ya da harcanacağı konusunda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a danışıldığı ve ardından ilgili kişilere bilgi verildiği iddia edildi.

İSKAN RUHSATLARIYLA İLGİLİ İDDİALAR

Şüpheli ifadesinde, iskan ruhsatı için müteahhitlerden hangi menfaatin talep edileceğine Nazım Akkoyunlu ile yapılan görüşmeler sonrasında karar verildiğini ileri sürdü.