Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzlukta etkin pişmanlık ifadesi! Örgütün başı Sinem Dedetaş iddiası
Üsküdar Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren bir şüpheli, soruşturma dosyasına giren beyanında Belediye Başkanı CHP'li Sinem Dedetaş'ın toplanan rüşvet paralarının nasıl dağıtılacağına karar verdiğini iddia etti. İfadeye göre, belirlenen miktarın nereye ve hangi şekilde ödeneceği ya da harcanacağı konusunda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a danışıldığı ve ardından ilgili kişilere bilgi verildiğini öne sürdü.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının CHP'li Üsküdar Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren bir şüpheli, soruşturma dosyasına giren beyanında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın adını içeren iddialarda bulundu.
MÜTEAHHİTLERDEN TALEP EDİLECEK MENFAATLER TOPLANTILARDA BELİRLENİYOR
Şüpheli, iskan ruhsatı süreçlerinde müteahhitlerden talep edilecek menfaatlerin toplantılarda belirlendiğini, bazı dosyalarda ise yalnızca miktarın kararlaştırıldığını öne sürdü.
NASIL ÖDENECEĞİNE DEDETAŞ KARAR VERİYOR
İfadeye göre, belirlenen miktarın nereye ve hangi şekilde ödeneceği ya da harcanacağı konusunda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a danışıldığı ve ardından ilgili kişilere bilgi verildiği iddia edildi.
İSKAN RUHSATLARIYLA İLGİLİ İDDİALAR
Şüpheli ifadesinde, iskan ruhsatı için müteahhitlerden hangi menfaatin talep edileceğine Nazım Akkoyunlu ile yapılan görüşmeler sonrasında karar verildiğini ileri sürdü.
"SİNEM BAŞKANA SORUP SANA BİLDİRECEĞİM"
Beyanına göre bazı iskan ruhsatlarında yalnızca talep edilecek miktar belirlendi. Şüpheli, Nazım Akkoyunlu'nun "*** beye hitaben ben kararlaştırılan miktarın nereye ve ne şekilde ödeneceğini veya harcanacağını Sinem başkana sorup sana bildireceğim" dediğini, daha sonra da Sinem Dedetaş'a danışarak kararı ilgili kişiye aktardığını öne sürdü.
MÜTEAHHİTLERLE GÖRÜŞME İDDİASI
Şüpheli, iskan ruhsatı başvurusunda bulunan müteahhitler veya iş takipçileriyle de toplantıda belirlenen miktarlar üzerinden görüşmeler yapıldığını iddia etti.
NE OLMUŞTU?
Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiasına ilişkin düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı F.D, Başkan Danışmanı U.M, Özel Kalem A.K, Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ve ilgili birim amirleri ile personelin yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptıkları yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ile bazı şüphelilerin ifadeleri üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.