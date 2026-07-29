CHP’nin seçmen verileri ChatGPT üzerinden mi işlendi? İki şüphelinin adresine baskın, dijital materyallere el konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı vekilinin 24 Temmuz 2026 tarihinde sunduğu suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

CHP'ye ait seçmen verilerinin sızdırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı

2026/170438 numaralı soruşturma dosyasında, daha önce CHP bünyesinde görev yapan Çetin Fındık'ın partiye ait seçmen veri tabanlarını şahsi kullanımındaki ya da erişebildiği başka bir bilgisayarda bulundurduğu öne sürüldü.