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CHP’nin seçmen verileri ChatGPT üzerinden mi işlendi? İki şüphelinin adresine baskın, dijital materyallere el konuldu

CHP’nin suç duyurusu üzerine, partiye ait seçmen verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri iddia edilen iki şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. Çok sayıda dijital materyale el konulurken, verilerin ChatGPT üzerinden işlendiği iddiasına ilişkin inceleme başlatıldı.

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CHP’nin seçmen verileri ChatGPT üzerinden mi işlendi? İki şüphelinin adresine baskın, dijital materyallere el konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı vekilinin 24 Temmuz 2026 tarihinde sunduğu suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Video Oynatma İkonu CHP'ye ait seçmen verilerinin sızdırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı

2026/170438 numaralı soruşturma dosyasında, daha önce CHP bünyesinde görev yapan Çetin Fındık'ın partiye ait seçmen veri tabanlarını şahsi kullanımındaki ya da erişebildiği başka bir bilgisayarda bulundurduğu öne sürüldü.

CHP verileri ChatGPT’de işlendi iddiası! (Fotoğraflar Takvim foto arşivinden alınmıştır.)CHP verileri ChatGPT’de işlendi iddiası! (Fotoğraflar Takvim foto arşivinden alınmıştır.)

VERİLERİN CHATGPT ÜZERİNDEN İŞLENDİĞİ İDDİASI

Suç duyurusu dilekçesinde, Fındık'ın 21 Temmuz 2026 tarihinde söz konusu veri tabanlarını aktif şekilde işlemek amacıyla ChatGPT üzerinden teknik işlem gerçekleştirdiği iddia edildi.

Fındık'ın seçmen verilerine tek başına ulaşmasının teknik olarak mümkün olmadığı belirtilen dilekçede, Nisan 2026 döneminde veri tabanlarına parti bünyesinde erişebilen tek kişi olduğu öne sürülen İsmail Yekta Deger'in erişim yetkisinin kullanıldığı kaydedildi.

Verilerin bu yolla Fındık'a temin edildiği veya aktarıldığı yönünde somut tespitlerin bulunduğu savunuldu.

CHP’nin seçmen verileri ChatGPT üzerinden mi işlendi? İki şüphelinin adresine baskın, dijital materyallere el konuldu-3

İKİ ŞÜPHELİNİN ADRESİNDE ARAMA

Suç duyurusunda, dijital delillerin kaybolmadan muhafaza altına alınması amacıyla arama, kopyalama ve el koyma işlemlerinin ivedilikle gerçekleştirilmesi talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Çetin Fındık ve İsmail Yekta Deger'in adreslerinde 24 Temmuz 2026 tarihinde arama yaptı.

CHP’nin seçmen verileri ChatGPT üzerinden mi işlendi? İki şüphelinin adresine baskın, dijital materyallere el konuldu-4

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

İsmail Yekta Deger'in ikametinde yapılan aramalarda 6 HDD, 1 SSD, 14 CD/DVD, 6 USB bellek, 2 cep telefonu, 2 SIM kart, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 masaüstü bilgisayar kasası ele geçirildi. Çetin Fındık'ın ikametinde ise 2 cep telefonu ile 1 tablete el konuldu.

Ele geçirilen dijital materyallerin yanı sıra CHP'nin şikâyet dilekçesinde belirtilen kuruma ait bilgisayar üzerinde de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak raporun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulacağı bildirildi.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

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CHP’nin seçmen verileri ChatGPT üzerinden mi işlendi? İki şüphelinin adresine baskın, dijital materyallere el konuldu-6 CHP’nin seçmen verileri ChatGPT üzerinden mi işlendi? İki şüphelinin adresine baskın, dijital materyallere el konuldu-7 CHP’nin seçmen verileri ChatGPT üzerinden mi işlendi? İki şüphelinin adresine baskın, dijital materyallere el konuldu-8

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