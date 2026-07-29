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Çanakkale Boğazı’nda 190 metrelik yük gemisi karaya oturdu

Suriye’den Rusya’ya giden San Marino bayraklı yük gemisinin karaya oturması nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.

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Çanakkale Boğazı’nda 190 metrelik yük gemisi karaya oturdu

Suriye'den Rusya'ya giden San Marino bayraklı PILATUS MARINE isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Olayın ardından boğazdaki gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 190 metre uzunluğundaki yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nın Nara dönüşünde makine arızası yaşadı.

Kontrolden çıkan gemi, bölgede karaya oturdu.

KURTARMA RÖMORKÖRLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-19 ve KURTARMA-16 römorkörleri hızla geminin bulunduğu bölgeye ulaştı.

Balık adamlar, geminin durumunun belirlenmesi amacıyla dalış çalışmalarına başladı.

Dalış çalışmalarının ardından gemide hasar tespiti yapılacağı ve kurtarma operasyonunun başlatılacağı bildirildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİĞE KAPATILDI

Karaya oturma nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Geminin kurtarılması ve boğaz trafiğinin yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.

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Çanakkale Boğazı’nda 190 metrelik yük gemisi karaya oturdu-2 Çanakkale Boğazı’nda 190 metrelik yük gemisi karaya oturdu-3 Çanakkale Boğazı’nda 190 metrelik yük gemisi karaya oturdu-4

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