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Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 40 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı

Kilis merkezli Gaziantep ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen 5 operasyonda, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinde bulunduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlenen 40 şüpheli yakalandı.

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Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 40 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü sınır dışı edilirken, 4 kişi savcılıkça serbest bırakıldı.

5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 7 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TERÖR PROPAGANDASI SUÇU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK

Emniyetten yapılan açıklamada, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ile deşifre edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, DEAŞ'ın şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösteren, öven veya teşvik eden sosyal medya ve diğer iletişim araçları üzerinden yapılan paylaşımların, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında "Terör örgütü propagandası yapma" suçunu oluşturduğu hatırlatıldı.

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Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 40 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı-2 Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 40 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı-3 Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 40 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı-4
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