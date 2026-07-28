Takvim Ahbap dosyasında ünlülerin arşivini açtı! Dün Ahbap’ı böyle savundular bugün savcılıkta ne söylediler?
Takvim, Ahbap dosyasında ünlülerin arşivini açtı. Ahbap Derneğine yönelik soruşturmada bilgilerine başvurulan Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu’nun savcılık beyanları geçmiş sosyal medya paylaşımlarıyla karşılaştırıldı. Arşivde, Kırmızıgül’ün “Bağış için çaba göstermedim” sözüne karşın Ahbap’ın IBAN’larını paylaşarak bağış yönlendirmesi yaptığı görüldü. Ergen’in “Depremden önce tanışıklığımız yoktu” beyanı, 2020’deki “değerli dostum” hitabı ve 2021’deki Ahbap bağış çağrısıyla tartışmalı hâle geldi. Cepkin ile Sangu’nun kayıtlarında ise doğrudan bir inkârdan çok, geçmişteki güvenin yerini mesafe ve hayal kırıklığına bırakması dikkati çekti.
Ahbap dosyasında ünlülerin geçmişi açıldı: Bağışlar, güven mesajları ve savcılıktaki çarpıcı sözler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/284884 numaralı soruşturma kapsamında sanat dünyasından birçok ismin bilgisine başvuruldu.
Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in savcılıkta verdiği ifadelerin ardından dört ismin Ahbap Derneği ve Haluk Levent'le geçmişte kurduğu ilişkiyi gösteren sosyal medya paylaşımları yeniden gündeme geldi.
Soruşturma kapsamında Gülben Ergen, Ahbap'a kişisel hesabından para gönderdiğini ancak paraların kullanımını sorgulamadığını, denetlemediğini ve araştırmadığını söyledi; Gazze yardım konserinde toplanan gelirlerin akıbetini de bilmediğini belirtti. Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent'i gençlik yıllarından beri tanıdığını, geçmişte yaşadığı sorunlardan kurtulması için maddi ve manevi destek verdiklerini anlattı; Ahbap'a şahsen bağış yapmadığını savundu. Elçin Sangu, Ahbap hesabına 100 bin lira gönderdiğini kabul ederek "İyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm." dedi. Hayko Cepkin ise Ahbap'a bağış yapmadığını belirtirken, "Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem." ifadelerini kullandı.
İFADELERİN ARDINDAN ARŞİV AÇILDI
Dört ismin savcılık beyanlarının ardından geçmiş sosyal medya paylaşımları incelendi. Ortaya çıkan arşivde doğrudan para transferlerinden bağış yönlendirmelerine, Ahbap'ı savunan açıklamalardan Haluk Levent'e yönelik övgü mesajlarına kadar çok sayıda paylaşım yer aldı.
GÜLBEN ERGEN'İN AHBAP VE HALUK LEVENT PAYLAŞIMLARI
Gülben Ergen, 5 Ağustos 2021'de Haluk Levent'in yangınlarla mücadele amacıyla helikopter kiralama girişimine destek verdiğini açıkladı.
Ergen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bunca yardım yaptık. Böylesini duymadım! Haluk Levent ülkemiz için helikopter kiralıyor. Alnınızdan öperim. Ahbap Platformu'na yapın bağışlarınızı. Havadan destek istiyoruz demekten, devletimizden, çevremizden, dünyadan yardım istemekten, köy bayır gezip yalvarmaktan bezdik."
Paylaşımla birlikte yayımlanan banka işlem ekranında alıcı adının "Ahbap Derneği", açıklamanın ise "helikopter bağış" olduğu görüldü.
Ergen aynı gün yaptığı bir başka paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:
"Ben de varım helikopter kiralamada seninle Haluk Levent."
Ergen'in Haluk Levent'e desteği daha eski tarihlere dayanıyordu. Ergen, 28 Mart 2020'de yaptığı paylaşımda:
"Seninleyiz değerli dostum Haluk Levent."
ifadelerini kullandı.
MALATYA İÇİN AHBAP'I ETİKETLEDİ
Gülben Ergen, 9 Şubat 2023'te Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Bahri köyü Çatyol bölgesine yardım ulaştırılması için çağrı yaptı.
Paylaşımında çadır, yemek ve su ihtiyacı bulunduğunu belirten Ergen; AKUT, Ahbap, Haluk Levent ve Deprem Dairesini etiketledi.
HATAY'DA ARAÇ İÇİN ÇAĞRI YAPTI
Ergen, 8 Şubat 2023'te Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mağaracık Ortaokulunda bulunan depremzedeler için araç çağrısında bulundu.
Paylaşımında Ahbap, AFAD ve AKUT'u etiketleyen Ergen; 10-12 kişiyi taşıyabilecek minibüs veya kamyon tipi bir araca ihtiyaç olduğunu bildiren mesajları yayımladı.
"AFAD DA BİZİM, AHBAP DA"
Gülben Ergen, 10 Şubat 2023 tarihli paylaşımında kurumların karşı karşıya getirilmemesi çağrısında bulundu.
Ergen şu ifadeleri kullandı:
"AFAD da bizim, Ahbap da! Bölmeyin. İyiliğin dili, dini, mezhebi olmaz."
Paylaşımında Haluk Levent, Ahbap, AKUT ve Nasuh Mahruki'yi etiketledi.
HALUK LEVENT'E DOĞUM GÜNÜ MESAJI
Ergen, 15 Şubat 2023'te Haluk Levent'e yönelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sen iyi ki varsın. Yemeyi, gezmeyi, dinlenmeyi en çok hak edensin. Fotoğrafın yeni olmadığını biz biliyoruz. Lakin az önce çekilmiş bile olsa biz senin yüzünün gülmesinden mutlu oluruz. Sen hep gül. Gül ki güldür."
"ÇÜNKÜ SENİN ADIN İYİLİK"
Gülben Ergen, 19 Şubat 2023'te Haluk Levent için dikkat çeken bir destek mesajı yayımladı:
"Çünkü senin adın iyilik... Dili, dini, adı, adresi, mezhebi, takımı, tarafı olmayan, siyasi, politik söylemi olmayan iyilik... Sadece iyilik. Canım Haluk Levent."
AÇIKLAMA YAPMASINA GEREK OLMADIĞINI SAVUNDU
Ergen, 26 Şubat 2023'te Haluk Levent'in açıklamasına verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:
"O açıklamaya ayrılan değerli vaktinizle kaç insanın yüzü güler, karnı doyardı oysa. İyi ki varsınız Ahbap ailesi ve Haluk Levent. Acele etmeyin açıklama için."
AHBAP'IN ÇADIR ALIMINI SAVUNDU
Gülben Ergen aynı gün Ahbap'ın Kızılay'dan çadır satın almasına ilişkin tartışmalarda derneğin yanında yer aldı.
Ergen paylaşımında şunları yazdı:
"Ahbap ihtiyaçlara yetişmek için çadır alıyor. Gerekli izin ve onaylarla. Kim satar, kim bağışlar, kim gönderir; o çığlıklar esnasında sadece yetişmenin peşindedir. Devletin tüm kurumlarına ayrıca saygı, minnet ve özenle yaklaşır."
"TEŞEKKÜRLER AHBAP"
Ergen, 26 Şubat 2023'te yaptığı bir başka paylaşımda:
"Can havli ile diye bir durum vardır ve ihtiyaç olan her ne ise o anında nerede bulunursa ihtiyaç sahibine ulaştırılır. Bundan daha insani bir şey olabilir mi? Teşekkürler Ahbap."
ifadelerini kullandı.
"YILMAK YOK HALUK LEVENT"
Ergen, 27 Şubat 2023'te Ahbap gönüllülerine ve Haluk Levent'e teşekkür etti.
Paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"İyi ki varsın Haluk Levent. İyi ki varsınız Ahbap gönüllüleri. Yılmak yok Haluk Levent. Anlatmayıp içine gömdüklerini düşünmüyoruz bile. Saygın, merhametin, üslubun ve gerçekliğin için teşekkür ederiz."
GAZZE KONSERİNDE AHBAP ÇATISI ALTINDA
Ergen, 18 Aralık 2023'te Haluk Levent ve Mustafa Sandal'la birlikte Ahbap çatısı altında Gazze için düzenlenen destek konserine katıldığını duyurdu.
Paylaşımında:
"Değerlimiz Haluk Levent ile Ahbap çatısında Mustafa Sandal ile el ele Gazze için birleştik."
ifadelerini kullandı.
KONSER GÖRÜNTÜLERİNİ YAYIMLADI
Ergen, 19 Aralık 2023'te "Ahbap-Gazze Destek Konseri" başlığıyla konser videosunu paylaştı.
Sanatçı, 3 Ağustos 2024'te de Mustafa Sandal'la seslendirdiği "Şıkır Şıkır" şarkısının konser görüntülerini yeniden yayımladı.
MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN AHBAP VE HALUK LEVENT ARŞİVİ
Mahsun Kırmızıgül, 10 Şubat 2023'te kendisine maddi yardımda bulunmak isteyen binlerce kişinin mesaj attığını belirterek vatandaşları Ahbap Derneğinin hesaplarına yönlendirdi.
Kırmızıgül paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Maddi yardımda bulunmak istiyorum diyen binlerce mesaj alıyorum. Bağışta bulunmak istiyorsanız Ahbap Derneğinin hesaplarına gönderebilirsiniz."
Kırmızıgül, paylaşımında Ahbap'ın Türk lirası, dolar ve avro hesap bilgilerine de yer verdi.
ADIYAMAN İÇİN AHBAP VE HALUK LEVENT'E SESLENDİ
Kırmızıgül, 9 Şubat 2023'te Adıyaman'daki ihtiyaçları duyurduğu paylaşımında Haluk Levent ve Ahbap'ı etiketledi.
Paylaşımında şunları yazdı:
"Adıyaman şehir merkezi yerle bir olmuş durumda. İnsanlarımız zor durumda. Genel koordinasyon merkezindeyim. Burada çok büyük mücadele veriliyor. AFAD ile görüşmem doğrultusunda halkın en çok ihtiyaç duyduğu çadır, konteyner, mont, termal içlik ve çocuk battaniyesi."
1200 ÇADIR VE BATTANİYE DAĞITTIĞINI DUYURDU
Kırmızıgül, 11 Şubat 2023'te yaptığı paylaşımda kendisine ulaşan 1200 çadır ve battaniyenin Adıyaman merkez ile ilçelerinde dağıtıldığını açıkladı.
Paylaşımında, yakınlarını enkaz altında bekleyenlere, sokakta kalan otizmli, Down sendromlu ve engelli vatandaşlara öncelik verdiklerini belirterek "#ahbap" etiketini kullandı.
"AFAD DA BİZİM, AHBAP DA"
Kırmızıgül, 15 Şubat 2023'te yaptığı paylaşımda: "AFAD da bizim, AHBAP da." ifadelerini kullandı.
AHBAP'TAN GELEN 8 TIR ÇADIRI DAĞITTI
Kırmızıgül, 26 Şubat 2023'te Ahbap'ın Erzincan'dan gönderdiği 8 tır çadırın dağıtımını açıkladı.
Paylaşımında şu bilgileri verdi:
"Ahbap, Erzincan'dan çıkan 8 tır çadırı bana gönderdi. Biz 2 tırı Elbistan Belediyesine, 1 tırı Çelikhan Kaymakamlığına, 1 tırı Gölbaşı Kaymakamlığına, 1 tırı Kahta Kaymakamlığına, 3 tırı ise Adıyaman merkezde indirdik."
Kırmızıgül'ün alıntıladığı Ahbap paylaşımında da Erzincan'dan çıkan 1232 çadırın Adıyaman ve Kahramanmaraş'a, Ankara'dan çıkan 918 çadırın ise Hatay'a sevk edildiği belirtildi.
HATAY'DA ÖZEL GEREKSİNİMLİLER İÇİN ÇAĞRI
Kırmızıgül, 2 Mart 2023'te Hatay'da yaşayan Down sendromlu, otizmli, görme ve yürüme engelli kişiler, yatalak hastalar, bebekli anneler ve hamile kadınlar için çağrı yaptı.
Paylaşımında AFAD, Ahbap, dernekler, spor kulüpleri, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sahada olduklarını söyledi.
AHBAP VE HALUK LEVENT'E TEŞEKKÜR ETTİ
Kırmızıgül, 25 Mart 2023'te yaptığı paylaşımda AFAD'a, Ahbap'a, Haluk Levent'e, Ordu Valisi Tuncay Sonel'e, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e ve Kahta Kaymakamı Selami Korkutata'ya teşekkür etti.
Üç ayrı koordinasyon merkezine yardım gönderen MİKADER'e de depremzedeler adına teşekkürlerini iletti.
ORTAK GEÇMİŞ "PRESTİJ MESELESİ"NDE ANLATILDI
Mahsun Kırmızıgül, 21 Ekim 2022'de Özcan Deniz, Haluk Levent, kendisi ve Hilmi Topaloğlu'nun müzik dünyasındaki ilk yıllarını konu alan "Prestij Meselesi" filminin tanıtım afişini paylaştı.
Kırmızıgül paylaşımında filmi, dört ismin "kalpten kalbe giden, o yola çıkışlarının gerçek hikâyesi" olarak tanıttı.
"BORÇLARINI ÖDEDİK"
Mahsun Kırmızıgül, daha sonra yaptığı açıklamada Haluk Levent'in geçmişte sekiz ayrı bankaya borcu olduğunu ve yaptığı diziden kazandığı parayla bu borçların ödenmesine yardımcı olduklarını anlattı.
Kırmızıgül şu ifadeleri kullandı:
"O günlerde sekiz ayrı bankaya olan borçlarını kapatabilmen için yaptığım diziden kazandığım parayla borçlarını ödedik. Yeniden ayağa kalkman için elimizden geleni yaptık."
Kırmızıgül, Haluk Levent'i Hilmi Topaloğlu ve Özcan Deniz'le birlikte Adana Karataş Cezaevi'ne götürdüklerini de söyledi.
Yıllar sonra Ahbap Derneğiyle yapılan yardımları gördüğünde Haluk Levent'in geçmişteki karanlık günleri geride bıraktığını düşündüğünü ve attığı adımlarla gurur duyduğunu ifade etti.
ELÇİN SANGU'NUN AHBAP PAYLAŞIMLARI
Elçin Sangu, deprem bölgelerinde oluşturulan Ahbap depolarına hijyen malzemesi ulaştırılması için kamera karşısına geçti.
Sangu videoda şu ifadeleri kullandı:
"Deprem bölgelerinde Ahbap depolarımız oluşturuldu. Hijyen konusunda yardım etmek isteyenler aşağıda yazacağımız mail adresine direkt olarak mesaj atarlarsa biz bunları olabildiğince depremzedelere ulaştıracağız. Sizden ricamız, teyitli ve kesin doğru olduğuna emin olduğunuz bilgileri paylaşmanız."
Videoda "hijyen@ahbap.org" adresine yer verildi.
AHBAP'I ÇADIR ELEŞTİRİLERİNE KARŞI SAVUNDU
Elçin Sangu, 26 Şubat 2023'te gazeteci Ünsal Ünlü'nün Ahbap'ın Kızılay'dan çadır satın almasına ilişkin eleştirilerine tepki gösterdi.
Ünlü'nün, "Afet anında Kızılay zaten çadır yollamak zorunda, neden oradan alıyoruz?" sözlerine Sangu şu yanıtı verdi:
"Üst kademelere soramadığınız soruların muhatabı Ahbap olamaz Ünsal Bey. Canla başla çadır bulmaya çalışırken insanlar oturup bunu sorgulayamıyor. Üstelik piyasa domine edilmiş durumdayken. Normal bir zamanda da değiliz ayrıca."
"ÜSTTEN BAKMACI TAVRI TANIYORUZ"
Tartışmanın devamında Sangu:
"Bu üstten bakmacı, herkesten kendini zeki gören bu tavrı da bir tık tanıyoruz sanki."
ifadelerini kullandı.
Ünsal Ünlü ise hiç kimseye "Kafanız çalışmıyor mu?" demediğini ve Ahbap'ın da herkes gibi sorgulanabileceğini belirtti.
"CANLA BAŞLA YARDIM TOPLAYANLARA KIZMAYALIM"
Sangu, tartışmanın başka bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:
"Görevini unutup ticaret yapana kızalım evet. Orada canla başla yardım toplayan gönüllülere kızmak, soru sormamız gereken kısmı ıskalamaya sebep olmasın."
Ünlü'nün açıklamasının ardından Sangu, "Tabii ki her şeyi sorgulayalım ancak konunun özünü kaçırmadan" diyerek tartışmayı sonlandırdı.
"HEPİMİZ SORGULANABİLİRİZ"
Bir sosyal medya kullanıcısı, Elçin Sangu'nun Ahbap'ı fazla savunduğunu ileri sürdü.
Sangu kullanıcıya şu cevabı verdi:
"Kimseyi savunmuyorum. İçinde yardım toplayanlardan biri olarak derdimi anlatmaya çalışıyorum. Kimse babamızın oğlu değil, hepimiz de sorgulanabiliriz."
Sangu, Ünsal Ünlü'yü tanıdığını ve takip ettiğini, yalnızca kullandığı söyleme tepki gösterdiğini de belirtti.
HAYRANLARININ BAĞIŞINA "ŞAHANESİNİZ" DEDİ
Elçin Sangu'nun hayranları, sanatçı için hazırladıkları sürprize ayırdıkları parayı 7 Şubat 2023'te Ahbap Derneğine bağışladıklarını duyurdu.
Bağışa ilişkin banka bildirimini paylaşan hayranlarına Sangu: "Şahanesiniz." yanıtını verdi.
HAYKO CEPKİN'İN AHBAP VE HALUK LEVENT PAYLAŞIMLARI
Hayko Cepkin, 10 Şubat 2023'te Ahbap, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur üzerinden yardım yapılmasını savundu.
Cepkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yollanan yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz. Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim. Gırtlağına bile yapışırım. Ama diğer hiçbir yerden gerçeği öğreneceğime inanmıyorum."
Paylaşım yüz binlerce kez görüntülendi ve binlerce beğeni aldı.
"NEDEN BİZE GÜVENİLMEDİ?"
Cepkin aynı gün yaptığı bir başka paylaşımda kurumlara duyulan güvensizliği gündeme taşıdı.
Cepkin şu ifadeleri kullandı:
"Esas kendilerine sormaları gereken ilk soru 'Neden bize güvenilmedi?' olmalı. Bunun yerine kim nasıl yer bu parayı paranoyasındalar. Tam olarak 'Keşke benim olsa' sendromu."
AHBAP VE BABALA GÖNÜLLÜLERİNE TEŞEKKÜR
Hayko Cepkin, 14 Şubat 2023'te Ahbap ve Babala TV gönüllülerine teşekkür etti.
Cepkin paylaşımında şunları yazdı:
"Zor zamanda kısa sürede organize olup yardım için kendilerini öne atan tüm Ahbap gönüllülerine, sözcüleri Haluk Levent'e, Babala TV gönüllülerine, sözcüleri Oğuzhan Uğur kardeşime ve emek veren tüm vicdan sahibi insanlara teşekkürü bir borç bilirim. Çabalarını takdir ediyorum."
İNTERNET KISITLAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
Cepkin, 8 Şubat 2023'te sosyal medyada yayımlanan yardım bilgilerindeki görsel ve videolara ulaşılamadığını belirterek internet bağlantısına tepki gösterdi.
Paylaşımında bilgi içeren fotoğraf ve videoların görüntülenemediğini ve bunun yardım çalışmalarını zorlaştırdığını söyledi.
DEPREM SONRASI PROGRAMLARA SERT TEPKİ
Cepkin, 19 Şubat 2023'te yaptığı paylaşımda depremzedeleri kısa sürede mutlu olmuş gibi gösteren yayın ve programlara tepki gösterdi.
"Antreli çadır" ve "kiler" gibi ifadeler üzerinden yapılan anlatımları eleştiren Cepkin, depremzedelerin hâlâ hayatta ve ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirtti.
23 NİSAN ETKİNLİĞİNDE AHBAP'LA BULUŞTU
Hayko Cepkin, çocuklar için düzenlenen 23 Nisan uçuş ve atlayış etkinliğinde Ahbap'tan destek aldıklarını anlattı.
Cepkin videoda şu ifadeleri kullandı:
"Bize uçuş imkânı tanıyan bir platform var. O da Ahbap Platformu. 23 Nisan dolayısıyla bir uçuş, bir atlayış yapmak istiyoruz. Bunu da çocuklarımızla gerçekleştirmek istiyoruz diye kendilerine ulaştık."
Haluk Levent'in de davete tereddüt etmeden olumlu yanıt verdiğini belirten Cepkin, Ahbap'ın kısa süre içerisinde kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.
HALUK LEVENT'LE DÜET YAPTI
Hayko Cepkin ile Haluk Levent daha önce "Ah Bir Ateş Ver" adlı şarkıda düet yaptı.
Cepkin de savcılık ifadesinde Haluk Levent'le geçmişte bir klipte birlikte yer aldıklarını ancak aralarında herhangi bir para trafiği bulunmadığını söyledi.
"CESARET ŞİMDİ SINANIYOR" TARTIŞMASI
Cepkin'in geçmişte yaptığı "Yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz" paylaşımı daha sonra sosyal medyada yeniden gündeme getirildi.
Serkan İnci, Cepkin'e yönelik mesajında, "Evlerine gidip hesap sormayı geçtim, olay hakkında paylaşım bile yapamıyorsun. Delikanlı ol, özür dile." ifadelerini kullandı.
DESTEK PAYLAŞIMLARIYLA İFADELER ARASINDAKİ DİKKAT ÇEKEN FARK
Dört ismin savcılık ifadelerinde doğrudan bir suç ikrarı bulunmadı. Ancak arşiv kayıtları; ünlü isimlerin Ahbap'a yalnızca uzaktan destek vermediğini, para gönderme, banka hesaplarını paylaşma, vatandaşları yönlendirme, yardım organizasyonunda görev alma, derneği eleştirilere karşı savunma ve Haluk Levent'e güven telkin etme gibi farklı biçimlerde sürece dahil olduğunu ortaya koydu.
Gülben Ergen geçmişte Ahbap'a para gönderip Haluk Levent için "Senin adın iyilik" derken savcılıkta hiçbir sorgulama, denetim veya araştırma yapmadığını söyledi. Elçin Sangu, Ahbap adına yardım çağrısı yapıp derneği çadır tartışmasında savunurken ifadesinde 100 bin lira gönderdiğini ve iyi niyetinin kullanıldığını belirtti.
Hayko Cepkin geçmişte, "Yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz" sözleriyle güven mesajı verirken savcılıkta Haluk Levent'e maddi konularda güvenmediğini söyledi. Mahsun Kırmızıgül ise Ahbap'ın banka hesaplarını yayımlayıp yardım yapmak isteyenleri derneğe yönlendirmesine karşın ifadesinde vatandaşlardan bağış toplamadığını savundu.