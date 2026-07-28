Takvim Ahbap dosyasında ünlülerin arşivini açtı! Dün Ahbap’ı böyle savundular bugün savcılıkta ne söylediler?

Ahbap dosyasında ünlülerin geçmişi açıldı: Bağışlar, güven mesajları ve savcılıktaki çarpıcı sözler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/284884 numaralı soruşturma kapsamında sanat dünyasından birçok ismin bilgisine başvuruldu.

Ünlüler çark etti: Dün bağış topluyorlardı bugün hata yaptık dediler

Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in savcılıkta verdiği ifadelerin ardından dört ismin Ahbap Derneği ve Haluk Levent'le geçmişte kurduğu ilişkiyi gösteren sosyal medya paylaşımları yeniden gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında Gülben Ergen, Ahbap'a kişisel hesabından para gönderdiğini ancak paraların kullanımını sorgulamadığını, denetlemediğini ve araştırmadığını söyledi; Gazze yardım konserinde toplanan gelirlerin akıbetini de bilmediğini belirtti. Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent'i gençlik yıllarından beri tanıdığını, geçmişte yaşadığı sorunlardan kurtulması için maddi ve manevi destek verdiklerini anlattı; Ahbap'a şahsen bağış yapmadığını savundu. Elçin Sangu, Ahbap hesabına 100 bin lira gönderdiğini kabul ederek "İyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm." dedi. Hayko Cepkin ise Ahbap'a bağış yapmadığını belirtirken, "Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem." ifadelerini kullandı.

İFADELERİN ARDINDAN ARŞİV AÇILDI

Dört ismin savcılık beyanlarının ardından geçmiş sosyal medya paylaşımları incelendi. Ortaya çıkan arşivde doğrudan para transferlerinden bağış yönlendirmelerine, Ahbap'ı savunan açıklamalardan Haluk Levent'e yönelik övgü mesajlarına kadar çok sayıda paylaşım yer aldı.