Dilan Polat devralmıştı! Engin Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli

Kara para olayları ile gündeme gelen Polat ailesi hakkında yeni bir gelişme yaşanıyor. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın hesapları hakkında erişim engeli getirilmesine karar verildi.

ENGİN POLAT'IN SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine sosyal medya platformu Instagram'da yer alan @enginpolat hesabına erişimin engellenmesine karar verildi.

Engin Polat'ın Instagram hesabı için erişim engeli kararı verildi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

28 Temmuz 2026 tarihli kararda, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda talebin kabul edildiği belirtilirken, kararın suç işlenmesinin önlenmesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçeleriyle verildiği aktarıldı. Bu kapsamda @enginpolat kullanıcı adlı Instagram hesabına erişimin engellenmesine hükmedildi.

DİLAN POLAT, ENGİN POLAT'IN HESABINI KULLANMAYA BAŞLADI

Bir diğer yandan Dilan Polat'ın, eşi Engin Polat'ın Instagram hesabını kullanmaya başladığı biliniyor. Dilan Polat son olarak eşinin hesabından marka işbirliklerini ve gündelik yaşantısını paylaştı.

NE OLMUŞTU? 3 Haziran tarihinde İzmir Alaçatı'da meydana gelen silahlı saldırıda, Engin Polat'ın kuzeni ve ailenin yakın koruması Can Polat hayatını kaybetmişti. Yaşanan acı olayın ardından Polat ailesi bir süre kamuoyundan uzak kalırken, Dilan Polat'ın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

"BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİRMEM GEREKEN MARKALAR VAR"

Bir diğer yandan kendi hesabının kapanması üzerine farklı hesaplardan takipçilerine ulaşmaya çalışan Dilan Polat, paylaşımlarını ticari olarak devam ettirmek durumunda olduğunu belirtmişti.

Dilan Polat konu hakkında, "Bir şekilde devam ettirmem gereken markalar var, iş var. Yüzlerce çalışanım var yaklaşık 2 ayda bir sürü işçiyi işten çıkarmak zorunda kaldık." ifadelerini kullanmıştı.