Milyonları ilgilendiren karar! Kamu sitelerindeki eski listeler temizlenecek
Belediyelerin, üniversitelerin ve diğer kamu kurumlarının internet sitelerinde yıllardır erişime açık tutulan sınav sonuçları, kura listeleri, personel ilanları ve başvuru belgeleri için yeni dönem başladı. T.C. kimlik numarası, adres, telefon, öğrenci numarası ve sınav puanı gibi kişisel veriler içeren eski belgeler derhal incelenecek. Hukuki dayanağı bulunmayan veya gereğinden fazla bilgi içeren listeler kaldırılacak ya da kişisel veriler maskelenecek.
Milyonlarca vatandaşın sınav, kura, personel alımı, üniversite başvurusu ve sosyal yardım süreçlerinde kamu kurumlarıyla paylaştığı kişisel bilgiler için kritik karar alındı. Belediyelerin, üniversitelerin, il özel idarelerinin ve diğer kamu kurumlarının internet sitelerinde yıllardır açık biçimde duran isim listeleri tek tek incelenecek.
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ilke kararına göre hukuki dayanağı bulunmayan, yayımlanma amacı sona eren veya gereğinden fazla kişisel bilgi içeren belgeler internetten kaldırılacak. Belgenin yayımlanması hâlâ gerekliyse T.C. kimlik numarası, adres, telefon, öğrenci numarası ve benzeri bilgiler silinecek ya da maskelenecek.
Karar yalnızca bundan sonra hazırlanacak duyuruları kapsamıyor. Kamu kurumları geçmiş yıllarda internet sitelerine yükledikleri PDF, Excel, sınav sonucu, kura listesi ve personel ilanlarını da ivedilikle gözden geçirmek zorunda olacak.
T.C. KİMLİK NUMARASINDAN SINAV PUANINA KADAR
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan incelemelerde kamu kurumlarının internet sitelerinde yayımlanan belgelerde vatandaşlara ait çok sayıda bilginin açık biçimde yer aldığı belirlendi.
BAHSİ GEÇEN BELGELERDE ŞU BİLGİLERİN BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ
- T.C. kimlik numarası
- Adres ve cep telefonu
- Anne ve baba adı
- Doğum yeri ve doğum tarihi
- Öğrenci ve aday numarası
- KPSS ve diğer sınav puanları
- Başarı sıralaması
- Doğru ve yanlış cevap sayıları
- Sınava kabul edilmeme nedeni
- Asıl ve yedek aday bilgisi
- Eksik evrak bilgisi
- Askerlik durumu
- Mezun olunan okul
- Ada ve parsel bilgileri
- Eski hükümlülük bilgisi
Kurul bu bilgilerin bir belge içinde bulunmasının tamamının internette yayımlanabileceği anlamına gelmediğini bildirdi. Kamu kurumu belgeyi görevini yerine getirmek amacıyla hazırlamış olsa bile kişisel verileri herkese açık hale getirmek için ayrıca geçerli bir hukuki sebebe dayanmak zorunda olacak.
ESKİ BELGELER DE KAPSAMDA
Kararın en dikkat çekici hükmü kamu kurumlarının internet arşivlerini de kapsıyor. Kurumlar yalnızca yeni yayımlanacak belgeleri kontrol etmekle yetinemeyecek.
Daha önce internet ortamında paylaşılan bütün kişisel veri içerikli belgeler ivedilikle gözden geçirilecek. Geçerli hukuki dayanağı bulunmayan paylaşımlar kaldırılacak. Duyurunun amacı için zorunlu olmayan kişisel veriler silinecek veya maskelenecek.
Yayımlanma amacı sona eren listeler de süresiz biçimde internette tutulamayacak. Bir sınavın, kuranın veya personel alımının tamamlanmasının ardından ilgili listenin kamuya açık kalmasını gerektiren sebep ortadan kalkmışsa gerekli silme işlemleri yapılacak.
SINAV SONUÇLARINDA AÇIK LİSTE DÖNEMİ DEĞİŞİYOR
Karar öğrencileri, memur adaylarını ve kamu kurumlarının düzenlediği sınavlara katılan milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiriyor.
Sınav ve kura sonuçlarının açıklanması yasaklanmadı. Ancak sonuçların binlerce kişinin bilgilerini içeren herkese açık listeler halinde yayımlanması yerine daha güvenli sistemlerin kullanılması istendi.
Kamu kurumları sonuçları şu yöntemlerle açıklayabilecek:
- Kişiye özel sorgulama ekranından
- e-Devlet üzerinden
- Çift faktörlü doğrulamayla
- Kimlik teyidi sağlayan güvenli sistemlerden
Böylece vatandaş yalnızca kendisine ait sonuca ulaşabilecek. Başka adayların puanı, sıralaması, öğrenci numarası veya başvuru bilgileri toplu biçimde görüntülenemeyecek.
HER ESKİ LİSTE OTOMATİK OLARAK SİLİNMEYECEK
İlke kararı kamu kurumlarının bütün eski belgeleri koşulsuz olarak kaldırması anlamına gelmiyor. Geçerli hukuki dayanağı bulunan ve kamuoyuna açıklanması gereken bilgiler yayımlanmaya devam edebilecek.
ANCAK KURUMLAR ARTIK ÜÇ SORUYA CEVAP VERMEK ZORUNDA OLACAK
- Bu kişisel verinin internette açıklanması için hukuki dayanak var mı?
- Açıklanan bilgilerin tamamı duyurunun amacı için gerekli mi?
- Belgenin hâlâ internette tutulmasını gerektiren sebep devam ediyor mu?
Bu şartlardan biri karşılanmıyorsa belge kaldırılacak veya içindeki kişisel bilgiler maskelenecek.
İNTERNETTE SÜRESİZ TUTULAMAYACAK
Kişisel veri içeren belgeler için yayın süresi belirlenecek. İlgili mevzuatta özel bir süre bulunuyorsa bu süre uygulanacak. Açık bir süre yoksa belgenin yayımlanma amacı dikkate alınacak.
Sınav, kura, başvuru veya personel alımı süreci tamamlandıktan sonra kişisel verilerin internette tutulmasına gerek kalıp kalmadığı yeniden değerlendirilecek. Paylaşım amacı sona ermişse belge kaldırılacak.
Bu hüküm yıllar önce yayımlandığı halde arama motorlarında hâlâ görünen sınav sonuçları, başarısız başvuru listeleri, asıl ve yedek aday duyuruları ile benzeri belgeleri doğrudan ilgilendiriyor.
SOSYAL MEDYA VE KURUM İÇİ YAZIŞMALAR DA KAPSAMDA
Yeni esaslar yalnızca kamu kurumlarının resmî internet sitelerinde uygulanmayacak. Kurumların sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar da aynı kurallara tabi olacak.
Kurum içi ve kurumlar arası yazışmalar, e-posta iletileri, kapalı elektronik ortamlar, panolar, ilan tahtaları ve kurum içi duyurular üzerinden gerçekleştirilen kişisel veri paylaşımlarında da gerekli güvenlik önlemleri alınacak.
Kamu kurumları internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını yöneten çalışanlar başta olmak üzere personele kişisel verilerin korunması konusunda eğitim verecek. Belge yayımlama yetkisi bulunan çalışanların farkındalığını artıracak kontroller kurulacak.
KARARA UYMAYANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK
Kamu kurumları kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde işlenmesini ve yetkisiz kişilerin bu bilgilere ulaşmasını önlemek amacıyla teknik ve idari tedbirler almak zorunda olacak.
Kurul gerekli önlemlerin alınmadığını tespit ederse somut olayın özelliklerine göre ilgili veri sorumlusu hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlem tesis edebilecek.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)