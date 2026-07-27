Karar yalnızca bundan sonra hazırlanacak duyuruları kapsamıyor. Kamu kurumları geçmiş yıllarda internet sitelerine yükledikleri PDF, Excel, sınav sonucu, kura listesi ve personel ilanlarını da ivedilikle gözden geçirmek zorunda olacak.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ilke kararına göre hukuki dayanağı bulunmayan, yayımlanma amacı sona eren veya gereğinden fazla kişisel bilgi içeren belgeler internetten kaldırılacak. Belgenin yayımlanması hâlâ gerekliyse T.C. kimlik numarası, adres, telefon, öğrenci numarası ve benzeri bilgiler silinecek ya da maskelenecek.

Milyonlarca vatandaşın sınav, kura, personel alımı, üniversite başvurusu ve sosyal yardım süreçlerinde kamu kurumlarıyla paylaştığı kişisel bilgiler için kritik karar alındı. Belediyelerin, üniversitelerin, il özel idarelerinin ve diğer kamu kurumlarının internet sitelerinde yıllardır açık biçimde duran isim listeleri tek tek incelenecek.

T.C. KİMLİK NUMARASINDAN SINAV PUANINA KADAR

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan incelemelerde kamu kurumlarının internet sitelerinde yayımlanan belgelerde vatandaşlara ait çok sayıda bilginin açık biçimde yer aldığı belirlendi.

BAHSİ GEÇEN BELGELERDE ŞU BİLGİLERİN BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ T.C. kimlik numarası

Adres ve cep telefonu

Anne ve baba adı

Doğum yeri ve doğum tarihi

Öğrenci ve aday numarası

KPSS ve diğer sınav puanları

Başarı sıralaması

Doğru ve yanlış cevap sayıları

Sınava kabul edilmeme nedeni

Asıl ve yedek aday bilgisi

Eksik evrak bilgisi

Askerlik durumu

Mezun olunan okul

Ada ve parsel bilgileri

Eski hükümlülük bilgisi

Kurul bu bilgilerin bir belge içinde bulunmasının tamamının internette yayımlanabileceği anlamına gelmediğini bildirdi. Kamu kurumu belgeyi görevini yerine getirmek amacıyla hazırlamış olsa bile kişisel verileri herkese açık hale getirmek için ayrıca geçerli bir hukuki sebebe dayanmak zorunda olacak.

ESKİ BELGELER DE KAPSAMDA

Kararın en dikkat çekici hükmü kamu kurumlarının internet arşivlerini de kapsıyor. Kurumlar yalnızca yeni yayımlanacak belgeleri kontrol etmekle yetinemeyecek.

Daha önce internet ortamında paylaşılan bütün kişisel veri içerikli belgeler ivedilikle gözden geçirilecek. Geçerli hukuki dayanağı bulunmayan paylaşımlar kaldırılacak. Duyurunun amacı için zorunlu olmayan kişisel veriler silinecek veya maskelenecek.

Yayımlanma amacı sona eren listeler de süresiz biçimde internette tutulamayacak. Bir sınavın, kuranın veya personel alımının tamamlanmasının ardından ilgili listenin kamuya açık kalmasını gerektiren sebep ortadan kalkmışsa gerekli silme işlemleri yapılacak.