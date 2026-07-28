Hayko Cepkin’den skandal! Gazetecileri hedef aldı

Soruşturmanın son dalgasında ise Ahbap'ı öne çıkardığı iddia edilen gazeteci Uğur Dündar, şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ve şarkıcı Hayko Cepkin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

Savcılık soruşturması kapsamında; asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırarak Ahbap Derneği'ni parlattıkları öne sürülen ve aralarında Fatih Altaylı, Fatih Portakal ile Ruşen Çakır'ın da bulunduğu 11 kişinin geçtiğimiz hafta ifadelerine başvurulmuştu.

28 ŞÜPHELİNİN TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR Dernek kurucusu Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin tutukluluk hali devam ediyor. Savcılık, süreci daha da genişleterek aralarında gazeteciler, oyuncular ve şarkıcıların bulunduğu çok sayıda ismi "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin adliye koridorlarındaki mesaisi sürerken, soruşturma dalga dalga büyüyor.

Gazetecilere tepki gösteren Cepkin, "Her şeyi köpürtün. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı kirletmekten başka bir b*k yemiyorsunuz." dedi.

İfadesine başvurulma şekline ve basında yer alan haberlere tepki göstermeye devam eden Cepkin, şu ifadeleri kullandı:

"Bilgime başvurulacak ifade vermek başka bir şey. Herkese ifade ne. Alo Hayko Bey gelin ifadenize danışacağız. Her şeyi köpürtün. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı kirletmekten başka bir b*k yemiyorsunuz."

CEPKİN'E TEPKİ YAĞDI

Deprem döneminde vatandaşları Ahbap Derneği'ne yönlendiren isimler arasında yer alan Cepkin'in, adli süreç karşısında bir özeleştiri vermek ya da pişmanlığını dile getirmek yerine görevini yapan gazetecilere hakaret etmesi sert tepki çekti. Birçok vatandaş ve medya mensubu, ünlü şarkıcının bu saldırgan tavrının sorumluluktan kaçmak anlamına geldiğini belirterek yaşanan skandala sosyal medyada tepki yağdırdı.

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