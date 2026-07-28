Hayko Cepkin’den skandal! Gazetecileri hedef aldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla adliyeye çağrılan şarkıcı Hayko Cepkin, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görevini yapan basın mensuplarını hedef aldı. Deprem döneminde kamuoyunu derneğe yönlendiren isimler arasında yer alan Cepkin, kendisine yöneltilen sorulara özeleştiri vermek yerine gazetecilere hakaret ederek, “Her şeyi köpürtün. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı kirletmekten başka bir b*k yemiyorsunuz.” ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının adliye koridorundaki saldırgan tavrı tepki çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin adliye koridorlarındaki mesaisi sürerken, soruşturma dalga dalga büyüyor.
28 ŞÜPHELİNİN TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR
Dernek kurucusu Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin tutukluluk hali devam ediyor. Savcılık, süreci daha da genişleterek aralarında gazeteciler, oyuncular ve şarkıcıların bulunduğu çok sayıda ismi "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağırdı.
Savcılık soruşturması kapsamında; asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırarak Ahbap Derneği'ni parlattıkları öne sürülen ve aralarında Fatih Altaylı, Fatih Portakal ile Ruşen Çakır'ın da bulunduğu 11 kişinin geçtiğimiz hafta ifadelerine başvurulmuştu.
5 ÜNLÜ İSME DAHA ÇAĞRI
Soruşturmanın son dalgasında ise Ahbap'ı öne çıkardığı iddia edilen gazeteci Uğur Dündar, şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ve şarkıcı Hayko Cepkin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.
ADLİYE KORİDORUNDA GAZETECİLERE AĞIR HAKARET
Soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giden Hayko Cepkin, görevini yapan basın mensuplarını hedef alarak skandal ifadeler kullandı.
Gazetecilere tepki gösteren Cepkin, "Her şeyi köpürtün. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı kirletmekten başka bir b*k yemiyorsunuz." dedi.
İfadesine başvurulma şekline ve basında yer alan haberlere tepki göstermeye devam eden Cepkin, şu ifadeleri kullandı:
"Bilgime başvurulacak ifade vermek başka bir şey. Herkese ifade ne. Alo Hayko Bey gelin ifadenize danışacağız. Her şeyi köpürtün. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı kirletmekten başka bir b*k yemiyorsunuz."
CEPKİN'E TEPKİ YAĞDI
Deprem döneminde vatandaşları Ahbap Derneği'ne yönlendiren isimler arasında yer alan Cepkin'in, adli süreç karşısında bir özeleştiri vermek ya da pişmanlığını dile getirmek yerine görevini yapan gazetecilere hakaret etmesi sert tepki çekti. Birçok vatandaş ve medya mensubu, ünlü şarkıcının bu saldırgan tavrının sorumluluktan kaçmak anlamına geldiğini belirterek yaşanan skandala sosyal medyada tepki yağdırdı.