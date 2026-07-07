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Dilan Polat taburcu olur olmaz reklam yaptı! Kendi hesabı kapanınca farklı hesaplara dadandı

Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından psikolojik destek amacıyla hastaneye kaldırılan Dilan Polat taburcu oldu. Sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen Polat, yeni ürünlerinin tanıtımını yakın çevresinin hesapları üzerinden yapmaya başladı. Ünlü fenomenin son görüntüsü ve reklam çekimlerine dönüşü sosyal medyada tepki dolu yorumlara neden oldu.

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Dilan Polat’ın kuzeninin ölümünün ardından hastaneye kaldırıldı

Engin Polat'ın kuzeni ve Polat ailesinin uzun yıllardır korumalığını yapan Can Polat, 3 Haziran'da Çeşme Alaçatı'da uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti. Acı haberin ardından cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Dilan Polat fenalaşırken, yaşadığı travma nedeniyle bir süre psikolojik destek amacıyla hastanede tedavi altına alındı.

Engin Polat’tan eşinin sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

İLK AÇIKLAMA AİLESİNDEN GELMİŞTİ

Tedavi süreci boyunca kamuoyundan uzak kalan Polat'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamalar eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'dan gelmişti. Engin Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem kuzeni Can Polat'ı anmış hem de eşinin hastanede tedavi gördüğünü duyurarak, "Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süre hastanede tedavide, ben ise tekim..." ifadelerini kullanmıştı.

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Sıla Doğu: Dilan Polat özel tedavi sürecinden geçiyor

Sıla Doğu ise kardeşinin doktor kontrolünde özel bir tedavi sürecinden geçtiğini belirterek, "Dilan şu an doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı. Telefonlarını da aktif olarak kullanamıyor. Başta çocukları, ailesi ve sevdikleri için güçlü kalmaya çalışıyor. Onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunu en iyi bizler biliyoruz. Hepinizden sadece dua bekliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Yakın arkadaşından hastane ziyareti sonrası açıklama

"BİRAZ ZAMANA İHTİYACI VAR"

Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Ebru Özen de hastane ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "İyi demek haksızlık olur. İnşallah iyi olacak. Biraz zamana ihtiyacı var. Bu yeni olan bir durum değil, çocukluğundan beri devam eden bir süreç. Üst üste yaşananlar nedeniyle böyle bir tedaviye ihtiyacı vardı." ifadelerini kullanmıştı.

Engin Polat’tan hastane odasından umut dolu paylaşım

Tedavi sırasında Engin Polat, eşinin hastane odasında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "Yaşam seni ne kadar sınarsa sınasın, umudun sana yön göstermeye devam eder." notunu düşmüştü.

Dilan Polat hastaneden taburcu edildi, zayıflamış hali dikkat çekti

HASTANEDEN TABURCU OLDU

Bir süredir devam eden tedavisinin ardından Dilan Polat hastaneden taburcu edilerek evine döndü. Eve dönüşünün ardından Engin Polat da eşiyle ilgili yeni bir paylaşım yaparak, "Umarım evimizin huzuru sana şifa olur." ifadelerini kullandı. Evine dönen Dilan Polat'ın oldukça zayıfladığı ve yorgun göründüğü dikkat çekti. Özellikle son görüntülerinde belirgin kilo kaybı yaşayan Polat'ın halsiz hali sosyal medyada da çok konuşuldu.

Dilan Polat tedavi sonrası yakınlarının hesaplarından tanıtıma başladı

Tedavi sürecinin ardından yeniden işlerinin başına dönen Dilan Polat, bu kez kendi sosyal medya hesaplarından değil, yakın çevresinin hesapları üzerinden takipçilerinin karşısına çıkmaya başladı.

Türkiye'de yaklaşık 6,3 milyon takipçili Instagram hesabı, ayrıca TikTok, Facebook ve YouTube hesaplarına erişim engeli getirilen Polat, yeni çıkardıkları makarna sosunun tanıtımını önce eşi Engin Polat'ın, ardından kardeşi Sıla Doğu'nun ve yardımcısı Ece'nin Instagram hesaplarından paylaştı.

Erişim engeline rağmen reklam videoları sosyal medyada tepki topladı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Kamera karşısına geçen Dilan Polat'ın yeni ürünleri tanıttığı videolar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı erişim engeline rağmen paylaşımlarını sürdürmesini tepkiyle karşıladı. Sosyal medyada, "Hesabı kapansa da tanıtım devam ediyor", "Erişim engeli gelse de yılmıyor" ve "Biri telefonu elinden alsın" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.

Dilan Polat’ın zayıflamış hali ve bitkin görüntüsü yorumlandı

Öte yandan reklam çekimlerinde yeniden kamera karşısına geçen Polat'ın enerjik görünmeye çalışmasına rağmen oldukça zayıfladığı ve bitkin göründüğü yönündeki yorumlar da dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları yaşadığı ağır travmanın ardından yeniden ayağa kalkmaya çalıştığını belirtirken, bazıları ise iş hayatına dönüşünün çok hızlı olduğunu savundu.

Taburcu olan Dilan Polat’tan eşiyle asansör paylaşımı

EVE DÖNDÜKTEN SONRAKİ İLK PAYLAŞIM

Dilan Polat, taburcu olduktan sonra eşi Engin Polat ile birlikte asansörde çekildiği bir fotoğrafı da paylaşarak yeniden gündeme geldi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan kareye bazı takipçileri destek mesajları gönderirken, bazı kullanıcılar ise son dönemde yaşanan gelişmeler üzerinden eleştirilerde bulundu.

Dilan Polat’ın Instagram hesabı mahkeme kararıyla kapatılmıştı

SOSYAL MEDYA HESAPLARI NEDEN KAPATILDI?

Dilan Polat'ın Instagram hesabı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Türkiye'den erişime kapatılmıştı. Kararda "kamu düzeninin korunması" ve "genel sağlığın gözetilmesi" gerekçeleri yer alırken, kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirilmesinin ardından teknik sürecin tamamlanmasıyla birlikte Meta tarafından hesabın Türkiye erişimi durdurulmuştu.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin