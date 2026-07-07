Dilan Polat taburcu olur olmaz reklam yaptı! Kendi hesabı kapanınca farklı hesaplara dadandı
Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından psikolojik destek amacıyla hastaneye kaldırılan Dilan Polat taburcu oldu. Sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen Polat, yeni ürünlerinin tanıtımını yakın çevresinin hesapları üzerinden yapmaya başladı. Ünlü fenomenin son görüntüsü ve reklam çekimlerine dönüşü sosyal medyada tepki dolu yorumlara neden oldu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin