Sıla Doğu ise kardeşinin doktor kontrolünde özel bir tedavi sürecinden geçtiğini belirterek, "Dilan şu an doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı. Telefonlarını da aktif olarak kullanamıyor. Başta çocukları, ailesi ve sevdikleri için güçlü kalmaya çalışıyor. Onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunu en iyi bizler biliyoruz. Hepinizden sadece dua bekliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.