İçişleri Bakanlığınca yasa dışı bahisle mücadele kapsamında bu yıl 47 bin 493 yasa dışı bahis sitesi erişime engellendi. "SİBER DEVRİYE" ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR İnternet ve sosyal medya platformlarındaki çevrim içi yasa dışı bahis faaliyetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının siber suçlarla mücadele birimlerince 7 gün 24 saat esasıyla yürütülen "siber devriye" çalışmalarıyla takip ediliyor.

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında bu yıl 47 bin 493 yasa dışı bahis sitesi erişime engellendi. (Haberin görselleri AA'dan alınmıştır.) "SUÇ UNSURU TAŞIYAN SİTELER HAKKINDA ADLİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR" Siber ekipler, teknolojik imkanlardan yararlanarak yasa dışı bahis sitelerini, bu sitelerin reklamını yapan hesapları ve ödeme sistemleriyle bağlantılı dijital izleri inceliyor. Suç unsuru tespit edilen site ve hesaplar hakkında adli ve idari süreç başlatılıyor. 680 OPERASYONDA 3 BİN 231 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca çevrim içi yasa dışı bahis suçuna yönelik yıl başından bu yana 680 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 bin 629 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3 bin 231'i tutuklanırken, 1515'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Söz konusu dönemde erişimi engellenen yasa dışı bahis sitesi sayısı da 47 bin 493 oldu.