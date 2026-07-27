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Körfezin 40 metre altında operasyon: 5 katlı bina büyüklüğündeki kesonlar Osmangazi Köprüsü'ne temel oldu

Osmangazi Köprüsü'nün dev kule temelleri; deniz tabanına çakılan 390 çelik kazık ve 5 katlı bina yüksekliğindeki dev kesonların milimetrik hesaplarla batırılmasıyla üç aşamalı zorlu bir mühendislik süreciyle inşa edildi.

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Körfezin 40 metre altında operasyon: 5 katlı bina büyüklüğündeki kesonlar Osmangazi Köprüsü'ne temel oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nün kule temellerinde uygulanan mühendislik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

5 katlı bina yüksekliğindeki dev kesonlar Osmangazi'nin temelini oluşturdu. (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'e aittir.)5 katlı bina yüksekliğindeki dev kesonlar Osmangazi'nin temelini oluşturdu. (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Kule temellerinin üç aşamada inşa edildiğini belirten Uraloğlu, "İlk aşamada deniz yatağı altındaki zemini güçlendirdik. Ardından dev kesonları kontrollü şekilde yerine yerleştirdik. Son aşamada ise su yüzeyinde kalan kaide ve bağ kirişi imalatlarını tamamladık." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

DENİZ YATAĞINDA DEV GÜÇLENDİRME

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nün kule temellerinin üç aşamalı mühendislik süreciyle inşa edildiğini belirterek "Kule temellerinin ilk aşamasında deniz yatağının yaklaşık 40 metre altındaki zemin güçlendirildi. Kuzey ve Güney kuleleri için toplam 390 adet, 2 metre çapında ve 34,25 metre uzunluğunda çelik kazık çakıldı." dedi.

Osmangazi Köprüsü'nün dev kule temelleri üç aşamalı bir mühendislik süreciyle inşa edildi.Osmangazi Köprüsü'nün dev kule temelleri üç aşamalı bir mühendislik süreciyle inşa edildi.

DEV KESONLAR İKİ AYRI HAVUZDA İNŞA EDİLDİ

15 metre yüksekliğindeki, 54 metre genişliğinde ve 67 metre uzunluğundaki dev betonarme kesonların bir bölümünün kuru havuzda, kalan bölümünün ise ıslak havuzda inşa edildiğini belirten Uraloğlu, kompozit şaftların çelik bölümlerinin montajının da bu süreçte tamamlandığını söyledi.

Kesonların bir bölümünün kuru havuzda, kalan bölümünün ise ıslak havuzda inşa edildiği ifade edildi.Kesonların bir bölümünün kuru havuzda, kalan bölümünün ise ıslak havuzda inşa edildiği ifade edildi.

İÇLERİNE DENİZ SUYU ALINARAK YERİNE OTURTULDU

Kuru havuzda inşa edilen kesonların daha sonra kule temellerinin bulunduğu noktaya çekildiğini belirten Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 5 katlı bir bina yüksekliğindeki dev kesonları kule temellerinin bulunduğu noktaya çektik. İçlerine kontrollü şekilde deniz suyu alarak hazırlanan çakıl yatak üzerine milimetrik hesaplamalarla batırıp yerleştirdik."

Bakan Uraloğlu, deniz tabanında uyguladıkları her aşamayı titizlikle planladıklarını belirtti.Bakan Uraloğlu, deniz tabanında uyguladıkları her aşamayı titizlikle planladıklarını belirtti.

TEMELLER ÜÇ AŞAMALI SÜREÇLE TAMAMLANDI

Uraloğlu, kule temellerinin zemin güçlendirmesi, kesonların inşası ve batırılması ile su yüzeyinde kalan kaide ve bağ kirişi imalatlarından oluşan üç aşamalı bir mühendislik süreciyle tamamlandığını belirtti. Uraloğlu, "Deniz tabanında uyguladığımız her aşamayı titizlikle planladık. Güçlendirilmiş zemin, çelik kazıklar ve dev kesonlarla Osmangazi Köprüsü'nün kuleleri için güvenli ve sağlam bir temel oluşturduk." ifadesini kullandı.

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Körfezin 40 metre altında operasyon: 5 katlı bina büyüklüğündeki kesonlar Osmangazi Köprüsü'ne temel oldu-7 Körfezin 40 metre altında operasyon: 5 katlı bina büyüklüğündeki kesonlar Osmangazi Köprüsü'ne temel oldu-8 Körfezin 40 metre altında operasyon: 5 katlı bina büyüklüğündeki kesonlar Osmangazi Köprüsü'ne temel oldu-9

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