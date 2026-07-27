15 metre yüksekliğindeki, 54 metre genişliğinde ve 67 metre uzunluğundaki dev betonarme kesonların bir bölümünün kuru havuzda, kalan bölümünün ise ıslak havuzda inşa edildiğini belirten Uraloğlu, kompozit şaftların çelik bölümlerinin montajının da bu süreçte tamamlandığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, deniz tabanında uyguladıkları her aşamayı titizlikle planladıklarını belirtti.

TEMELLER ÜÇ AŞAMALI SÜREÇLE TAMAMLANDI

Uraloğlu, kule temellerinin zemin güçlendirmesi, kesonların inşası ve batırılması ile su yüzeyinde kalan kaide ve bağ kirişi imalatlarından oluşan üç aşamalı bir mühendislik süreciyle tamamlandığını belirtti. Uraloğlu, "Deniz tabanında uyguladığımız her aşamayı titizlikle planladık. Güçlendirilmiş zemin, çelik kazıklar ve dev kesonlarla Osmangazi Köprüsü'nün kuleleri için güvenli ve sağlam bir temel oluşturduk." ifadesini kullandı.

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