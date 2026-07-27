SETA’dan genç akademisyenlere politika yapım süreçlerine katılım fırsatı

"Teoriden pratiğe, bilgiden politikaya" mottosuyla uygulanacak program kapsamında genç akademisyenler, Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen güncel başlıklarda çalışmalar yürütecek. Programın sonunda ortaya çıkacak akademik çalışmaların SETA'nın desteğiyle çeşitli yayınlara dönüştürülmesi ve katılımcıların karar alıcılarla bir araya gelmesi planlanıyor.

SETA, genç akademisyenleri politika yapım süreçleriyle buluşturacak yeni bir program başlattı. (Görsel: AA)

AKADEMİK BİLGİ İLE POLİTİKA ARASINDA KÖPRÜ KURULACAK

SETA tarafından hazırlanan program, akademik araştırmalar ile karar alma mekanizmaları arasındaki ve literatürde "bilgi-politika boşluğu" olarak ifade edilen mesafeyi azaltmayı amaçlıyor.

Think-tank metodolojisi temelinde tasarlanan programda katılımcıların yalnızca akademik araştırma becerilerini geliştirmeleri değil, aynı zamanda elde ettikleri bulguları uygulanabilir ve somut politika önerilerine dönüştürmeleri hedefleniyor.

Program sayesinde kariyerinin ilk dönemindeki araştırmacıların stratejik bilgi üretme kapasitelerinin güçlendirilmesi ve akademik birikimlerinin Türkiye'nin politika gündemine katkı sunacak şekilde değerlendirilmesi amaçlanıyor.

YEDİ FARKLI BAŞLIKTA ÇALIŞTAYLAR DÜZENLENECEK

Program kapsamında SETA direktörlükleri tarafından belirlenen yedi ana tema üzerinde ekip çalışmaları ve çalıştaylar gerçekleştirilecek.

Çalışılacak başlıklar şöyle:

1) Nüfusun Yaşlanması: Demografik Dönüşüm, Toplum ve Küresel Siyasi Sonuçlar

2) Tekno-Kutup Çağda Türkiye: Yapay Zeka, Stratejik Özerklik ve Dijital Diplomasi

3) Demokrasi, Toplumsal Meşruiyet ve Temsiliyetin Geleceği

4) Dönüşen Uluslararası Sistem ve Türk Dış Politikasının Geleceği

5) Krizler Çağında Kamu Politikası Tasarımı

6) Tarım Politikaları, Sürdürülebilir Gıda Güvenliği ve Stratejik Dayanıklılık

7) Çevre ve İklim

Adayların başvuru sırasında kendi akademik uzmanlıkları ve araştırma alanlarını dikkate alarak söz konusu temalardan en az ikisini tercih sırasına göre belirtmeleri gerekiyor.

Genç Akademisyenler Programı, akademik bilgi ile kamu politikaları arasında köprü kurmayı hedefliyor. (Görsel: Takvim foto arşivi)

BAŞVURU İÇİN DOKTORA YETERLİLİĞİ ŞARTI

Programa, en az doktora yeterlilik aşamasını tamamlamış ve tez önerisini başarıyla sunmuş araştırmacılar başvurabilecek. Doktorasını tamamlamış ve akademik bir kurumda görev yapan kariyerinin başındaki araştırmacılara ise öncelik verilecek.

Başvuru sürecinde adaylardan bir niyet mektubu sunmaları bekleniyor. Bu mektupta akademik birikimlerinin program kapsamında nasıl değerlendirileceğinin ortaya konulması gerekiyor. Adaylar, başvurularını desteklemek amacıyla daha önce gerçekleştirdikleri akademik çalışmaları da referans olarak gösterebilecek.

PROGRAM ÜCRETSİZ, ULAŞIM VE KONAKLAMA DESTEĞİ SAĞLANACAK

SETA'nın programı herhangi bir katılım ücreti olmadan gerçekleştireceği belirtildi. Ankara dışından programa katılacak akademisyenlerin ulaşım ve konaklama ihtiyaçları da SETA tarafından karşılanacak.

Katılımcılar program süresince akademik çalışmalarını politika yapım süreçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirme fırsatı bulurken, farklı alanlardan araştırmacılarla birlikte çalışma imkanı da elde edecek.

ÇALIŞMALAR SETA YAYINLARINA DÖNÜŞEBİLECEK

Programın önemli çıktıları arasında katılımcıların hazırlayacağı akademik ve politika odaklı çalışmalar yer alıyor. Program sonunda üretilecek tek yazarlı veya ortak yazarlı perspektif, politika analizi, rapor ve kitap bölümü niteliğindeki çalışmalar, SETA'nın desteğiyle yayımlanabilecek.

Katılımcılar bunun yanı sıra kapalı oturum ve sempozyumlara katılarak karar alıcılar, bürokratlar, diplomatlar ve Türkiye'nin önde gelen akademisyenleriyle doğrudan temas kurabilecek.

SETA, kariyerinin başındaki araştırmacıları karar alıcılarla bir araya getirecek. (Görsel: Takvim foto arşivi)

HEDEF "POLİTİKA MİMARLARI" YETİŞTİRMEK

SETA, programın uzun vadeli vizyonunu küresel gelişmeleri takip eden, Türkiye'nin ve dünyanın karşı karşıya olduğu meseleleri derinlemesine analiz edebilen ve stratejik düşünme yeteneğine sahip araştırmacılar yetiştirmek olarak tanımlıyor.

Program aracılığıyla akademik dünyadan gelen genç araştırmacılar arasından Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayabilecek "politika mimarlarının" ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 10 AĞUSTOS

Genç Akademisyenler Programı'na başvurular 10 Ağustos'a kadar SETA'nın internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Programa kabul edilen adaylar 24 Ağustos'ta açıklanacak.

Programın ilk çalışmalarının ise eylül ayında başlaması planlanıyor.