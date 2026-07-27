Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonu! Papara hesapları üzerinden 231,3 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi

Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, bunlardan 22'si gözaltına alındı. Firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Yapılan incelemede, şüphelilere ait Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hesaplarının PEKİNBET uzantılı yasa dışı bahis sitesindeki ödemelerde kullanıldığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, yasa dışı bahis sitesinde ödemelere aracılık ettiği belirlenen 31 kişiye ait finansal işlemler hakkında soruşturma başlatıldı.

MASAK incelemesinde şüphelilere ait hesaplarda 231,3 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve finansal veriye incelenmek üzere el konuldu.

231,3 MİLYON TL'LİK PARA HAREKETİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile koordineli yürütülen çalışmalarda, şüphelilere ait banka, kripto varlık ve elektronik para hesaplarında toplam 231,3 milyon TL tutarında para hareketi belirlendi.

Bu tespitler üzerine "Takipli Siber Suç Soruşturması" başlatıldı.