Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonu! Papara hesapları üzerinden 231,3 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. nezdindeki hesapların yasa dışı bahis sitesi "PEKİNBET" üzerinden ödemelerde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine 31 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, 9 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, Papara hesapları üzerinden gerçekleştirildiği belirlenen para hareketleri mercek altına alındı. Başsavcılık, yasa dışı bahis sitesi PEKİNBET üzerinden ödemelerde kullanıldığı tespit edilen hesaplara ilişkin Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, bunlardan 22'si gözaltına alındı. Firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
PAPARA HESAPLARI İNCELEMEYE ALINDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, yasa dışı bahis sitesinde ödemelere aracılık ettiği belirlenen 31 kişiye ait finansal işlemler hakkında soruşturma başlatıldı.
Yapılan incelemede, şüphelilere ait Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hesaplarının PEKİNBET uzantılı yasa dışı bahis sitesindeki ödemelerde kullanıldığı tespit edildi.
231,3 MİLYON TL'LİK PARA HAREKETİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile koordineli yürütülen çalışmalarda, şüphelilere ait banka, kripto varlık ve elektronik para hesaplarında toplam 231,3 milyon TL tutarında para hareketi belirlendi.
Bu tespitler üzerine "Takipli Siber Suç Soruşturması" başlatıldı.
22 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Başsavcılığın talimatıyla Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 22 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 31 şüpheliden 22'si gözaltına alınırken, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini açıkladı.