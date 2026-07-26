CANLI YAYIN
Geri

Yargıtay CHP kurultayına ilişkin mutlak kararını ön incelemeye aldı

Yargıtay, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında tedbiren verdiği "mutlak butlan" kararına ilişkin dosyayı ön incelemeye aldı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yargıtay CHP kurultayına ilişkin mutlak kararını ön incelemeye aldı

Yargıtay, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında tedbiren verdiği "mutlak butlan" kararına ilişkin dosyayı ön incelemeye aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

DOSYA TEMYİZ İÇİN YARGITAY'A GÖNDERİLMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, "mutlak butlan" nedeniyle Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını, 17 Temmuz'da temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi.

NE OLMUŞTU?

BAM 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davayı karara bağlamıştı. Davanın taraflarının karara yaptığı itirazlar üzerine Daire, temyiz incelemesi için dosyayı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderdi. Dava dosyasının, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gitmesinin ardından, temyiz incelemesi yapılacak ve CHP kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verilecek.

Ankaradan tarihi karar! CHP 38. Kurultayı mutlak butlanla iptal: Özgür Özel tedbiren görevden uzaklaştırıldı, Kılıçdaroğlu göreve iade edildiAnkaradan tarihi karar! CHP 38. Kurultayı mutlak butlanla iptal: Özgür Özel tedbiren görevden uzaklaştırıldı, Kılıçdaroğlu göreve iade edildi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yargıtay CHP kurultayına ilişkin mutlak kararını ön incelemeye aldı-2 Yargıtay CHP kurultayına ilişkin mutlak kararını ön incelemeye aldı-3 Yargıtay CHP kurultayına ilişkin mutlak kararını ön incelemeye aldı-4

Bakan Kurum'dan DOA paylaşımı! Adım adım dönüşüm yolculuğu: Sistemin adı HOREKA
SONRAKİ HABER

Bakan Kurum'dan DOA paylaşımı
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler