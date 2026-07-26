





TÜM AMBALAJLAR KAYIT ALTINA ALINIYOR



Paylaşımdaki görüntülerde, iade noktalarından gelen PET ve alüminyum ambalajların balyalama hattında türlerine göre ayrıştırılıp preslendiği, cam ambalajların ise özel alanlarda biriktirilerek geri kazanım tesislerine sevke hazır hale getirildiği anlatılırken, DOA makinelerinin yanı sıra işletmelerin kendi bünyelerinde biriktirdikleri DOA logolu içecek ambalajlarının da saha operatörleri tarafından toplanarak tesise getirildiği belirtilen görüntülerde, otel, restoran ve kafelerden toplanan ambalajların sayma ve doğrulama hattından geçirilerek kayıt altına alındığı ifade edildi.





Ayrıştırılıp toplanan ambalajların TÜÇA tarafından ihale usulüyle geri kazanım firmalarına satıldığı, bu sayede hem ekonomik kazanç sağlandığı hem de sektörün ham madde ihtiyacının karşılandığı vurgulanan açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Mühendisi Mehmet Zorlu, günlük ortalama 7 bine yakın ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını kaydetti.