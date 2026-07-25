Bakan Güler Suudi mevkidaşı Halid bin Selman ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdulaziz El Suud ile telefonda görüştü.

Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı. Bakanlar, gündemdeki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

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