MHP Lideri Devlet Bahçeli Ayasofya mesajı: Uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye devam!

"UYKULARI KAÇANLARI RAHATSIZ EDECEĞİZ" Açıklamasında kararlılık mesajı veren MHP Lideri Bahçeli, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla hem iç hem de dış odaklara net bir yanıt verildiğini altını çizerek ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'nın ibadete açılmasının tarihi ve sembolik önemine vurgu yaptı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 Temmuz 2020'de kılınan Cuma namazı ile yeniden ibate açıldı (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır)

Paylaşımda Bahçeli'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye, heveslerini kursaklarında bırakmaya azim ve inançla devam edeceğiz."