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MHP Lideri Devlet Bahçeli Ayasofya mesajı: Uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye devam!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılışının 6. yıl dönümünde net bir mesaj verdi. Ayasofya kararının tarihi önemine vurgu yapan Bahçeli, kararlılık vurgusu yaparak iç ve dış odaklara rest çekti. MHP’nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Bahçeli, "Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye, heveslerini kursaklarında bırakmaya azim ve inançla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli Ayasofya mesajı: Uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye devam!

Milliyetçi Hareket Partisi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya üzerinden Devlet Bahçeli'nin bir mesajını paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'nın ibadete açılmasının tarihi ve sembolik önemine vurgu yaptı.

"UYKULARI KAÇANLARI RAHATSIZ EDECEĞİZ"
Açıklamasında kararlılık mesajı veren MHP Lideri Bahçeli, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla hem iç hem de dış odaklara net bir yanıt verildiğini altını çizerek ifade etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 Temmuz 2020'de kılınan Cuma namazı ile yeniden ibate açıldı (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır)Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 Temmuz 2020'de kılınan Cuma namazı ile yeniden ibate açıldı (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır)

Paylaşımda Bahçeli'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye, heveslerini kursaklarında bırakmaya azim ve inançla devam edeceğiz."

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