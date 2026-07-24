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İbadet kesintisiz sürecek! Ayasofya’da tarihi restorasyon

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Ana kubbedeki restorasyonun güvenli şekilde yürütülmesi için kurulan geçici çelik çatı, yüksek güvenlik standartlarına sahip koruyucu branda ile kaplanmaya başlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özgün dokunun korunarak çalışmaların bilimsel yöntemlerle sürdürüleceğini vurgularken, Ayasofya'nın ibadete ve ziyaretçilere restorasyon boyunca kesintisiz açık kalacağını açıkladı.

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İbadet kesintisiz sürecek! Ayasofya’da tarihi restorasyon

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya-i Kebir Camii'nde sürdürülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Ana kubbedeki restorasyonun güvenli koşullarda sürdürülebilmesi amacıyla kurulan geçici çelik çatının yüksek güvenlik standartlarına sahip koruyucu branda ile kaplanmasına başlandı.

(Haberin fotoğrafları Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınmıştır.)

BAKAN ERSOY DUYURDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hem çalışmalara ilişkin hem de Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya-i Kebir Camii'nde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında önemli bir aşama daha tamamlandı.
Ana kubbede gerçekleştirilecek güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının güvenli, sağlıklı ve kesintisiz şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan geçici çelik çatının yüksek güvenlik standartlarına sahip koruyucu branda ile kaplanmasına başlandı.

Ayasofya-i Kebir Camii’nde kapsamlı restorasyon çalışmalarında yeni aşamaya geçildi.Ayasofya-i Kebir Camii’nde kapsamlı restorasyon çalışmalarında yeni aşamaya geçildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek şu ifadeleri kaydetti:

Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından Ayasofya-i Kebir Camii'nde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında önemli bir aşamayı daha başlattık.

Ana kubbenin güçlendirilmesi için geçici çelik çatı koruyucu branda ile kaplanıyor.Ana kubbenin güçlendirilmesi için geçici çelik çatı koruyucu branda ile kaplanıyor.

BİLİM HEYETİ REHBERLİĞİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Ana kubbede gerçekleştirilecek güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla kurulan geçici çelik çatının koruyucu branda ile kaplanmaya başlandığını aktaran Ersoy, Bilim Heyeti rehberliğinde yürütülen uygulamayla tarihi yapının iklim koşullarına karşı korunduğunu, eşsiz mozaiklerin güvence altına alındığını ve tüm çalışmaların özgün dokuya zarar verilmeden büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı.

Medeniyetimizin en kıymetli miraslarından Ayasofya'yı, bilimsel koruma anlayışıyla gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Ayasofya-i Kebir Camiinde yeni dönem! Dev projede yeni aşamaya geçildiAyasofya-i Kebir Camiinde yeni dönem! Dev projede yeni aşamaya geçildi
Ayasofya-i Kebir Camii'nde yeni dönem! Dev projede yeni aşamaya geçildi

Restorasyon çalışmaları sırasında Ayasofya ibadete ve ziyaretçilere açık kalacak.Restorasyon çalışmaları sırasında Ayasofya ibadete ve ziyaretçilere açık kalacak.

Ana Kubbe İncelemesi
Tarihi ve mimari özellikleriyle dünya kültür mirasının önemli eserleri arasında yer alan Ayasofya-i Kebir Camii'nde kapsamlı analiz ve incelemeler yapıldı.
Güçlendirme İhtiyacı
Yapılan çalışmalar sonucunda ana kubbenin güçlendirilmesi gerektiği tespit edildi.
Kurşun Örtü Çalışmaları
Kubbedeki kurşun örtünün onarılması için mevcut kurşun kaplamaların sökülerek onarılması veya yenilenmesi planlandı.
Mozaik Koruma Süreci
İç yüzeyde bulunan mozaik süslemelerin konservasyon, restorasyon ve güçlendirme işlemlerinin bütüncül ve güvenli şekilde yürütülmesi hedeflendi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaların bilimsel yöntemlerle sürdürüldüğünü açıkladı.Bakan Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaların bilimsel yöntemlerle sürdürüldüğünü açıkladı.

KUBBE DIŞ ETKENLERE KARŞI KORUNACAK

Yapılacak uygulamaların hassasiyeti nedeniyle, kubbenin kurşun örtüsü kaldırılırken yapının mevsimsel hava şartlarından etkilenmemesi ve iç kısımda bulunan mozaiklerin zarar görmemesi için koruma tedbirleri değerlendirildi.

Gerçekleştirilen Bilim Heyeti toplantılarında, kubbe yüzeyinin geçici olarak kapatılması gerektiği kararlaştırıldı. Bu doğrultuda kubbenin üzerinin geçici çelik konstrüksiyon ve uygun nitelikte koruyucu branda ile kapatılmasının ardından imalatlara başlanması uygun bulundu.

BRANDA İLE KAPLAMA İŞLEMİNE BAŞLANDI

Ana kubbenin gelecek nesillere güvenle aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, alanın dış etkenlerden korunması için kurulan geçici çelik çatının branda ile kapatılması aşamasına gelindi. Kubbe üzerindeki restorasyon çalışmalarının iklim koşullarından etkilenmeden ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla, geçici çelik çatının koruyucu branda ile kaplanması işlemine başlandı.

Kubbedeki kurşun örtü ve güçlendirme işlemleri uzman ekipler tarafından yapılacak.Kubbedeki kurşun örtü ve güçlendirme işlemleri uzman ekipler tarafından yapılacak.

YÜKSEK GÜVENLİK STANDARDINA SAHİP MALZEME SEÇİLDİ

Proje kapsamında kullanılacak koruma örtüsü, alanında uzman akademisyenler ile koruma uzmanlarından oluşan Bilim Heyeti tarafından gerçekleştirilen detaylı teknik incelemeler sonucunda belirlendi.

Kubbenin kurşun görünümüyle uyum sağlaması amacıyla gri renkte seçilen branda, yangın risklerine karşı en yüksek güvenlik standartlarını karşılayan alev yürütmez malzemeden üretildi. Uygulama öncesinde kubbenin mevcut yük dengesi ve geçici çelik konstrüksiyonun taşıma kapasitesi dikkate alınarak mimari ve mühendislik gereklilikleri doğrultusunda ağırlık ve rüzgâr yüküne ilişkin hesaplamalar tamamlandı.

Tarihi mozaiklerin korunması için özel tedbirler uygulanıyor.Tarihi mozaiklerin korunması için özel tedbirler uygulanıyor.

ÖZGÜN DOKUYA ZARAR VERİLMEYECEK

Geçici koruma uygulaması, tarihi yapının özgün dokusuna ve malzeme bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde titizlikle planlandı.

Uygulama sayesinde hem kubbenin iç ve dış yüzeylerinde yürütülecek restorasyon çalışmaları hava koşullarından korunacak hem de çalışma alanındaki iş güvenliği en üst seviyede tutulacak.

Restorasyon süreci boyunca Ayasofya-i Kebir Camii, ibadete ve ziyaretçilere açık olmaya devam edecek.

Kullanılan koruyucu malzemeler yüksek güvenlik standartlarına uygun seçildi.Kullanılan koruyucu malzemeler yüksek güvenlik standartlarına uygun seçildi.

FATİH'İN EMANETİ AYASOFYA'NIN YENİDEN İBADETE AÇILIŞININ 6. YILI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6. yılını kutladı.

Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti ve İstanbul'un fethinin en büyük nişanesi olduğunu belirten Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi kararıyla mabedin yeniden asli hüviyetine kavuştuğunu ifade etti.

Ersoy, Ayasofya'nın özgün dokusunun korunduğunu ve bu eşsiz mirasın gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini kaydetti. Paylaşımında Ayasofya'nın ecdadın emaneti olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, şu sözleri paylaştı:

Fatih'in emaneti Ayasofya, ezanla, dua ile ve tüm ihtişamıyla ilelebet yaşamaya devam edecek.

Yapı ve Çalışma
Yapı: Ayasofya-i Kebir Camii
Çalışma: Ana kubbe restorasyonu ve güçlendirme çalışmaları
Kurum ve Amaç
Yürüten Kurum: Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü
Amaç: Tarihi yapıyı koruyarak gelecek nesillere aktarmak
Koruma Yöntemi
Geçici çelik çatı ve yüksek güvenlikli koruyucu branda
Restorasyon Süreci
Süreç: Bilim Heyeti rehberliğinde yürütülüyor
Önemli Detay: Özgün doku ve tarihi malzemeler korunacak
Ziyaret ve Kapsam
Ziyaret Durumu: İbadet ve ziyaretler kesintisiz devam edecek
Kapsam: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma çalışmalarından biri
Özel Hedef
Ana kubbeyi güçlendirerek Ayasofya'yı geleceğe taşımak

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