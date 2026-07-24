İbadet kesintisiz sürecek! Ayasofya’da tarihi restorasyon

(Haberin fotoğrafları Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınmıştır.)

BAKAN ERSOY DUYURDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hem çalışmalara ilişkin hem de Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya-i Kebir Camii'nde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında önemli bir aşama daha tamamlandı.

Ana kubbede gerçekleştirilecek güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının güvenli, sağlıklı ve kesintisiz şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan geçici çelik çatının yüksek güvenlik standartlarına sahip koruyucu branda ile kaplanmasına başlandı.