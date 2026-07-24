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İspanya, başkent Madrid çevresindeki orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan etti

İspanya'da Madrid ve çevresinde devam eden kontrolden çıkmış orman yangınları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından "acil durum" ilan edildi.

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İspanya, başkent Madrid çevresindeki orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan etti

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, başkent Madrid ve çevresindeki orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

Madrid'de, yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bölgede orman yangını çıktı.Madrid'de, yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bölgede orman yangını çıktı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

İspanyol yayın kuruluşu RTVE'ye göre, İspanya İçişleri Bakanlığından, Madrid ve çevresinde devam eden orman yangınlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Bakan Grande-Marlaska'nın orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan ettiği belirtildi.

Yangınlar nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi. (Haberin görselleri AA'dan alınmıştır.)Yangınlar nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi. (Haberin görselleri AA'dan alınmıştır.)

BÖLGEDEKİ 3 BÜYÜK ALAN HENÜZ KONTROL ALTINA ALINAMADI

Öte yandan yetkililer, yangınların yerleşim yerlerini tehdit etmesi ve kontrolden çıkması ihtimaline karşı tedbir amaçlı tahliyeleri de değerlendiriyor. Madrid bölge yönetimine göre, orman yangınlarında durum "kritik" seviyede kalmaya devam ederken, bölgedeki 3 büyük yangın henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi.

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İspanya, başkent Madrid çevresindeki orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan etti-4 İspanya, başkent Madrid çevresindeki orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan etti-5 İspanya, başkent Madrid çevresindeki orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan etti-6

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