"Toplumun tamamı milli eğitimle yakından ilgili. Herkes çocuğunun okulda aldığı eğitimin, gittiği okulun, öğretmeninin, ders kitabını yaşadıklarını mutlaka evinde, sofrasında gündem ediyor. Her ortamda konuşulan bir bakanlığız. Hal böyle olunca herkesin kendine göre doğruları var kendi bakış açısını, kendi perspektifini en doğru kabul ediyor. Sokakta karşılaştığımızda 'böyle yapmanız lazım' ifadelerinin hepsini alt alta topladığımızda çok sayıda öneri çıkıyor. Böylesine zor bir bakanlık. Ama vatandaşlarımızın dualarıyla, öğretmen arkadaşlarımızın fedakarca çalışmalarıyla bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşınız olarak buradayım" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)

12 BİN 500 ÖZEL OKUL VAR

Özelde Erzurum olmak üzere bakanlık olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili sunum yapan Tekin, basın mensuplarının özel okul öğretmenleriyle ilgili soruya cevap verdi. Tekin, şunları söyledi:

"Biz hiçbir öğretmenin hak ettiği ücretin altında çalışmasına müsaade etmeyiz bakanlık olarak. Bu arkadaşlara da söyledim, eğer dediğiniz gibi yapan bir özel okul varsa onu bize hemen şikayet edin. Biz o okulla ilgili gereğini yapalım. Çünkü bizim elimizdeki veriler, elektronik ortamda, özel okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın ortalama 40 bin lira civarında ücret aldıkları gibi bizim elimizdeki veri bu. Somut veri. Eğer asgari, ücretin altında ya da insanı olmayan koşullarda çalıştırılan arkadaşımız varsa bana başvursun. Ben hemen o okulla ilgili soruşturma açayım. İllegal yapılar, merdiven altı kurumlar, bizde zaten kaydı yok. 12 bin 500 tane özel okul var. Bu özel okullarda çalışıp, bu tür insanı olmayan koşullarda da ücret alan arkadaşımız varsa bugün hemen bize başvurusunu yapsın. Biz gereğini yapalım."