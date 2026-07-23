Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! TÜİK açıkladı: En kolay iş bulan ve en çok kazandıran bölümler hangileri?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri 2025 sonuçlarını açıkladı. Verilere göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2025 yılında yüzde 73,9 olarak gerçekleşirken, ön lisans mezunlarında bu oran yüzde 65,7 oldu.
Lisans mezunlarında en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölüm yüzde 95,5 ile tıp olurken, tıp bölümünü yüzde 90,8 ile özel eğitim öğretmenliği, yüzde 89,9 ile havacılık elektrik ve elektroniği, yüzde 89,8 ile matematik mühendisliği ve yüzde 89,8 ile hemşirelik takip etti.
SAĞLIK ALANI İSTİHDAMDA ÖNE ÇIKTI
Eğitim alanlarına göre incelendiğinde lisans mezunlarında en yüksek kayıtlı istihdam oranı yüzde 84,5 ile sağlık ve refah alanında görüldü. Bu alanı yüzde 82,1 ile mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 76,7 ile bilişim ve iletişim teknolojileri, yüzde 75,4 ile eğitim ve yüzde 74,1 ile iş, yönetim ve hukuk izledi.
Ön lisans mezunlarında ise en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölüm yüzde 92,6 ile polis meslek eğitimi oldu. Bu bölümü elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı, uçak teknolojisi, kontrol ve otomasyon teknolojisi ile elektrik bölümleri takip etti.
MEZUNLAR ORTALAMA 14 AYDA İŞE BAŞLADI
TÜİK verilerine göre lisans mezunlarının ilk iş bulma süresi 2025 yılında ortalama 14,2 ay oldu. Ön lisans mezunlarında ise bu süre 15,8 ay olarak hesaplandı.
Lisans mezunları arasında en hızlı işe giren bölüm 2,4 ay ile dil ve konuşma terapisi olurken, bunu tıp (3,9 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,4 ay) ve eczacılık (4,6 ay) takip etti.
Ön lisans mezunlarında ise en kısa iş bulma süresi 3 ay ile polis meslek eğitimi bölümünde gerçekleşti.
EN YÜKSEK ORTALAMA GELİR PİLOTAJ MEZUNLARINDA
Lisans mezunlarının kazançları incelendiğinde en yüksek aylık ortalama kazanca sahip bölüm pilotaj oldu. Pilotajı; matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği ve kontrol ve otomasyon mühendisliği izledi.
Ön lisans düzeyinde ise en yüksek ortalama kazanç uçak teknolojisi mezunlarında görüldü. Bu bölümü perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile marka iletişimi takip etti.
MEZUNLARIN YÜZDE 56,7'Sİ KENDİ ALANINDA ÇALIŞIYOR
Lisans mezunlarının eğitim aldıkları alanla uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranı 2025 yılında yüzde 56,7 oldu. Ön lisans mezunlarında ise bu oran yüzde 50,8 olarak kaydedildi.
Lisans düzeyinde kendi alanında çalışma oranının en yüksek olduğu alan yüzde 80,4 ile sağlık ve refah oldu. Bunu iş, yönetim ve hukuk, eğitim, mühendislik ile bilişim ve iletişim teknolojileri alanları takip etti.
TÜİK, hesaplamaların 2015-2024 yılları arasında Türkiye'de yükseköğretim programlarından mezun olan bireylerin 2025 yılı istihdam verileri üzerinden yapıldığını bildirdi. Veriler; kayıtlı istihdam, işe başlama süresi, kazanç ve mezuniyetle uyumlu çalışma oranlarını kapsıyor.
|Soru
|Yanıt
|Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı kaç oldu?
|2025 yılında yüzde 73,9 olarak gerçekleşti.
|Ön lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı kaç oldu?
|2025 yılında yüzde 65,7 olarak hesaplandı.
|En yüksek istihdam oranına sahip lisans bölümü hangisi?
|Tıp bölümü, yüzde 95,5 ile ilk sırada yer aldı.
|Tıptan sonra en yüksek istihdama sahip lisans bölümleri hangileri?
|Özel eğitim öğretmenliği (%90,8), havacılık elektrik ve elektroniği (%89,9), matematik mühendisliği (%89,8) ve hemşirelik (%89,8).
|En yüksek istihdam oranına sahip lisans alanı hangisi?
|Sağlık ve refah alanı, yüzde 84,5 ile ilk sırada yer aldı.
|En yüksek istihdam oranına sahip ön lisans bölümü hangisi?
|Polis meslek eğitimi, yüzde 92,6 ile zirvede oldu.
|Lisans mezunları ortalama kaç ayda iş buldu?
|İlk iş bulma süresi ortalama 14,2 ay oldu.
|En hızlı iş bulan lisans bölümü hangisi?
|Dil ve konuşma terapisi, ortalama 2,4 ay ile ilk sırada yer aldı.
|En hızlı iş bulan ön lisans bölümü hangisi?
|Polis meslek eğitimi, ortalama 3 ay ile ilk sırada yer aldı.
|En yüksek kazanca sahip lisans bölümü hangisi?
|Pilotaj bölümü oldu.
|En yüksek kazanca sahip ön lisans bölümü hangisi?
|Uçak teknolojisi bölümü oldu.
|Lisans mezunlarının kendi alanında çalışma oranı kaç?
|Yüzde 56,7 olarak gerçekleşti.
|Kendi alanında en fazla çalışan lisans alanı hangisi?
|Sağlık ve refah, yüzde 80,4 ile ilk sırada yer aldı.
|Ön lisans mezunlarında kendi alanında çalışma oranı kaç?
|Yüzde 50,8 oldu.
|En düşük alan uyumu hangi lisans alanında görüldü?
|Sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında yüzde 20,6 oldu.
|Veriler hangi dönemi kapsıyor?
|2015-2024 yılları arasında mezun olanların 2025 yılı istihdam verileri esas alındı.