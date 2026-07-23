TÜİK verilerine göre lisans mezunlarının ilk iş bulma süresi 2025 yılında ortalama 14,2 ay oldu. Ön lisans mezunlarında ise bu süre 15,8 ay olarak hesaplandı.

Lisans mezunları arasında en hızlı işe giren bölüm 2,4 ay ile dil ve konuşma terapisi olurken, bunu tıp (3,9 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,4 ay) ve eczacılık (4,6 ay) takip etti.

Ön lisans mezunlarında ise en kısa iş bulma süresi 3 ay ile polis meslek eğitimi bölümünde gerçekleşti.