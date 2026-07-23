Şile Belediyesi'nin festival festival vurgununda "Ahbap" izi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuna ve ifade tutanaklarına Takvim.com.tr ulaştı.

Şile Belediyesi'nde düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesinin baştan sona kurgusal olduğunun ortaya konulduğu dosyadaki "Ahbap-çavuş" ilişkisi gözler önüne serildi.

İHALE PARAVAN FİRMAYA FİİLİ ORGANİZASYON HALUK LEVENT'İN KARDEŞİNE

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporuna göre, 25 Haziran 2024 tarihli 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali organizasyon işi, doğrudan temin usulüyle yaklaşık 38 milyon 212 bin 549 TL bedelle Mehmet Sait Köse'nin sahibi olduğu Sur Müzik firmasına verildi.

Fakat tanık ve şüpheli ifadeleri, Sur Müzik'in yalnızca kağıt üzerinde yüklenici olduğunu, organizasyonun asıl sahibinin Berkant Acil'in yönettiği Koşan Adam Menajerlik firması olduğunu ortaya koydu.

Eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ve Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı'nın ifadelerinde, ihaleye teklif veren diğer firmaların da Sur Müzik ile organik bağı bulunduğu ve sürecin tamamen Koşan Adam firmasının iş takipçisi Arif Sevik üzerinden yürütüldüğü belirtildi.

CHP'Lİ BAŞKANA VE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNE 4 MİLYON LİRA VE İPHONE RÜŞVETİ

İfadelerde, Şile Belediye Başkanı CHP'li Özgür Kabadayı ve Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın ödemelerin yapılması karşılığında organizatörlerden 4.000.000 TL nakit para talep ettiği yer aldı.

Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı, "başkanın rüşvetten haberdar olduğunu ve paranın parça parça teslim edildiğini" anlattı.

Ayrıca, festival öncesinde belediye yöneticilerine rüşvet olarak 3 adet sıfır kutulu İPhone 15 Pro Max marka cep telefonu ve Airpods kulaklıklar ile telsizlerin teslim edildiği kayıtlara geçti.

BELEDİYENİN ÖDEDİĞİ BAŞKA ŞARKICILARIN ELİNE GEÇEN BAŞKA PARA! 20 MİLYONLUK FARK

Bilirkişi incelemesi, belediyenin kasasından çıkan paralar ile sanatçılara fiilen ödenen ücretler arasındaki devasa farkı gün yüzüne çıkardı.

İfade veren sanatçıların çoğu, resmi yüklenici Sur Müzik'i hiç tanımadıklarını ve işi Koşan Adam üzerinden aldıklarını beyan etti.

Rapora göre, belediyeye kesilen faturalarda Sena Şener için 1 milyon TL gösterilirken şarkıcıya 50 bin TL, Can Bonomo için 2 milyon 250 bin TL gösterilirken kendisine 250 bin TL, Sıla için 6 milyon 200 bin TL gösterilirken kendisine 625 bin TL, Melek Mosso için 3 milyon 500 bin TL gösterilirken şarkıcıya 312 bin 500 TL ve Erdal Erzincan için 1.750.000 TL gösterilirken sanatçıya sadece 37.500 TL ödendiği tespit edildi.

İncelenebilen kalemlerde belediyeden 22,79 milyon TL çıkmasına rağmen sanatçılara sadece 1,93 milyon TL ödendiği, aradaki yaklaşık 20,86 milyon TL'nin buharlaştığı rapora yansıdı.

CHP'Lİ BAŞKAN SUNUCU SEVGİLİSİNİ İŞE YERLEŞTİRDİ

Soruşturma evraklarında, festivalde sunuculuk yapan eski spiker Mutlu Ulusoy'un ifadeleri de dikkat çekti.

Ulusoy, festival sonrasında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile aralarında yoğun bir duygusal birliktelik başladığını, başkanın evliliğini sadece çocukları için sürdürdüğünü kendisine söylediğini itiraf etti.

Bu ilişkinin ardından Ulusoy'un 2024 yılı Ekim ve Kasım aylarında Mercan Köşk üzerinden Şile Belediyesinde sosyal medya biriminde işe başlatıldığı, 2 ay çalıştıktan sonra istifa ettiği anlaşıldı.

Ulusoy ayrıca, Berkant Acil'in alamadığı ödemeler için belediye başkanıyla bizzat görüştüğünü de ifadesine ekledi.

KARA PARA TRAFİĞİNDE AHBAP İZİ

Milyonlarca liralık ödemelerin ticari kurallara aykırı şekilde şirket ve şahıs hesapları arasında dolaştırıldığı MASAKraporlarıyla belgelendi.

Paraların Berk ve Mert Ulu'nun şirketleri üzerinden Berkant Acil ve Köse ailesinin ferdi hesaplarına dağıtıldığı saptandı.

Dosyaya giren en sarsıcı delillerden biri ise Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ile asistanı Yeliz Kaya arasındaki WhatsApp yazışmaları oldu.

HALUK'U TANIDIĞIN HALDE NASIL ÇEKLERE İMZA ATARSIN

MASAK raporunda 175 milyon TL'lik nakit işlem hacmi bulunan Yeliz Kaya'ya, Berkant Acil'in gönderdiği mesajlarda, "Sen bu Haluk'u tanıdığın halde nasıl olur da yine çeklere imza atarsın? Bir bela gelse başına seni kim kurtaracak?" yazdığı görüldü.

Bir başka mesajda ise Acil'in, "Haluk'un asistanı olarak şahsi borçlarınız için Ahbap'ın içini nasıl boşalttığınızı, Ahbap'ın çeklerini şahsi borçlarınız için nasıl kullandığınızı medyada görürsünüz. Savcılığa da vereceğim" diyerek tehditte bulunduğu ortaya çıktı.

Bu yazışmalar üzerine soruşturmanın Ahbap derneğini de kapsayacak şekilde genişletildiği öngörülüyor.

PARAVAN FİRMA SAHİBİNDEN ETKİN PİŞMANLIK İTİRAFI

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme ise resmi yüklenici Sur Müzik firmasının sahibi Mehmet Sait Köse'nin itirafları oldu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Köse, ihalenin kendi firması üzerinden alınmasının Berkant Acil ve Arif Sevik'in teklifiyle gerçekleştiğini, şarkıcılarla hiçbir görüşme yapmadığını ve yetki belgelerini imzalayıp Arif Sevik'e verdiğini itiraf etti.

'CHP'Lİ BAŞKANIN 4 MİLYONUNU VERMEZSEN OLMAZ!'

Köse, yaklaşık 13 milyon TL'lik ödeme öncesinde Arif Sevik'in kendisine gelerek "Belediye Başkanının 4 milyon TL istediğini, bu para ödenmezse işlemin yapılmayacağını söylediğini, Berkant Acil ile görüştükten sonra parayı alabilmek için bu rüşveti vermek zorunda kaldıklarını" savcılığa anlattı.

Berkant Acil ise emniyet sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddederek "para trafiğinin ticari borç ilişkisinden ibaret olduğunu" savundu.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel