Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Depremin yerin 11.46 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgede depremin ardından gelişmeler yakından takip ediliyor.

Depremin merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olarak açıklandı. (Görsel: X)

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Malatya'nın Akçadağ ilçesi olduğunu açıkladı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre sarsıntının büyüklüğü 4.1 (Mw) olarak ölçüldü.

Sarsıntı, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 10.26'da meydana geldi.

DEPREM SAAT 10.26'DA MEYDANA GELDİ

AFAD verilerine göre deprem, 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.26.44'te meydana geldi. Depremin koordinatları 38.35067 kuzey enlemi ile 37.86183 doğu boylamı olarak açıklanırken, derinliği ise 11.46 kilometre olarak kaydedildi.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel