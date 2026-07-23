CANLI YAYIN
Geri

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem saat 10.26'da kaydedilirken, sarsıntının yerin 11.46 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Depremin yerin 11.46 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgede depremin ardından gelişmeler yakından takip ediliyor.

Depremin merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olarak açıklandı. (Görsel: X)Depremin merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olarak açıklandı. (Görsel: X)

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Malatya'nın Akçadağ ilçesi olduğunu açıkladı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre sarsıntının büyüklüğü 4.1 (Mw) olarak ölçüldü.

Sarsıntı, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 10.26'da meydana geldi.Sarsıntı, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 10.26'da meydana geldi.

DEPREM SAAT 10.26'DA MEYDANA GELDİ

AFAD verilerine göre deprem, 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.26.44'te meydana geldi. Depremin koordinatları 38.35067 kuzey enlemi ile 37.86183 doğu boylamı olarak açıklanırken, derinliği ise 11.46 kilometre olarak kaydedildi.

Bakan Ersoy duyurdu: Diyarbakır Cezaevi hafızaya dönüşüyor
SONRAKİ HABER

Diyarbakır Cezaevi hafızaya dönüşüyor!
Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler