2027 Hac kura sonuçları açıklandı! İşte isim sorgulama ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda noter gözetiminde ve bilgisayar ortamında gerçekleştirilen kura çekimine yoğun katılım oldu. Bu yıl ilk kez hac başvurusu yapan 252 bin 708 kişi, önceki yıllardan başvurusu bulunup kayıt yenileyen 1 milyon 625 bin 338 kişiyle birlikte kuraya dahil edildi. Böylece toplam başvuru sayısı 1 milyon 878 bin 46 olarak kayıtlara geçti. Salonda kura çekimini takip eden bazı vatandaşlar isimlerinin çıktığını görünce büyük sevinç yaşarken, yakınları da duygu dolu anlar yaşadı. İşte 2027 hac kura sonuçları ve isim listesi...

2027 yılı hac kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi. (Görsel: AA)

2027 HAC KURALARI ÇEKİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac kura çekimi takvimini kamuoyuyla paylaştı. Kura çekimi 22 Temmuz Çarşamba günü tamamlandı.

2027 HAC SONUÇLARI AÇIKLANDI

2027 hac kura sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2027 hac kura çekimi tamamlandı. Adaylar, sonuç bilgilerine e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak ulaşabilir. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, kura sonucunu başvuru sırasında sisteme kayıtlı cep telefonu numaralarına kısa mesaj (SMS) yoluyla da iletecek. Böylece hacı adayları, kendilerine ayrılan kontenjan durumunu hem dijital ortamdan hem de SMS bildirimiyle öğrenebilecek.

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KESİN KAYITLAR 30 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Kurada kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar kayıt işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

KUTSAL TOPRAKLARA YOLCULUK TAKVİMİ

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında uğurlanmasının, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

"HAC, MÜSTESNA BİR İBADET"

Kura töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hac ibadetinin İslam'ın temel esaslarından biri olduğuna dikkat çekerek kura sonuçlarının hayırlı olmasını temenni etti.

Arpaguş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hac, insanın Rabbine verdiği sözünü tazelemesidir, ahdini yenilemesidir. Dünyanın geçici heveslerinden sıyrılarak bütün benliğiyle Allah'a yönelmesini ifade eder. İhrama bürünerek tüm dünyevi makam ve mevkileri geride bırakması, süfli arzulardan arınmasıdır. Arafat'ta mahşeri hatırlaması, tavaf ile hayatının merkezine yeniden Allah'ın rızasını yerleştirmesidir. Hac, aynı zamanda bir tevhit ve vahdet mektebidir. İslam kardeşliğinin ve ümmet olma bilincinin en güçlü şekilde yaşandığı büyük bir kardeşlik buluşmasıdır. Irkı, dili, rengi ve ülkesi farklı milyonlarca Müslüman, aynı inanç ve heyecanla Kabe-i Muazzama etrafında buluşmakta ve yüce Allah'ın huzurunda omuz omuza huşuyla kıyama durmaktadır."

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hac ibadetinin manevi önemine vurgu yaparak, hacı adaylarının ibadetlerini güvenli ve huzurlu şekilde yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıkların sürdüğünü belirtti. (Görsel: AA)

DİYANET HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Başkanlık olarak uzun yıllara dayanan tecrübeyle hac organizasyonunu yürüttüklerini belirten Arpaguş, vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

"Hac yolculuğu çalışmalarımızı müminin izzet ve şerefine vurgu yaparak sürdürüyoruz"

Hacı adaylarını kendileri için büyük bir emanet olarak gördüklerini dile getiren Arpaguş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizler, hac yolculuğuyla ilgili tüm çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz, müminin izzet ve şerefine vurgu yaparak. Ülkemizdeki hazırlık sürecinden kutsal topraklara intikale, oradaki iaşe temininden konaklama imkanlarına, irşat faaliyetlerinden sağlık hizmetlerine kadar her alanda büyük bir özveri ve titizlikle çalışıyoruz. Hacılarımızın bu büyük ibadeti en güzel şekilde eda edebilmeleri için bütün imkanlarımızla seferberlik halindeyiz."

Hac hizmetlerinde temel amaçlarının vatandaşların ibadetlerini güvenli, huzurlu ve bilinçli şekilde yerine getirmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Arpaguş, şöyle konuştu:

"Hac yolculuğu, önce gönüllerde başlar. Aslolan yüreğimizde hissettiğimiz duygu ve heyecanımızdır. Kurada adı çıkanların sevinci de bu umudu seneye taşıyanların hüznü de Allah katında çok kıymetli duygulardır. Çünkü yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetlerde önemli olan imanımız, niyetimiz ve samimiyetimizdir."

TÜRKİYE'YE YAKLAŞIK 85 BİN KİŞİLİK KONTENJAN

Hacca başvuran tüm vatandaşları kutsal topraklara göndermeyi arzu ettiklerini belirten Arpaguş, ancak hac ibadetinin belirli kapasiteyle sınırlandırıldığını söyledi.

Suudi Arabistan tarafından ülkelere nüfus oranına göre kontenjan verildiğini ifade eden Arpaguş, bu kapsamda Türkiye'ye 84 bin 942 kişilik hac kotası ayrıldığını belirtti.

Yaklaşık 2 milyon başvuru olması nedeniyle hacı adaylarının kura yöntemiyle belirlendiğini kaydeden Arpaguş, kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşları tebrik etti.

"Nüsük Kartı bulunmayanların kutsal bölgelere girişlerine izin verilmemektedir"

Konuşmasının sonunda önemli bir uyarıda bulunan Arpaguş, şu ifadeleri kullandı:

"Son yıllarda Suudi Arabistan makamları hac organizasyonuna ilişkin kuralları büyük bir hassasiyetle uygulamaktadır. Resmi bir hac organizasyonuna dahil olmayan, hac vizesi ve Nüsük Kartı bulunmayan kişilerin kutsal bölgelere girişlerine izin verilmemektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın farklı vaatlerde bulunan kişi ve oluşumlara kesinlikle itibar etmemeleri büyük önem arz etmektedir."

Kurada isimleri çıkan Mehmet ve Birgül Bal çifti, 2011'den bu yana bekledikleri hac hakkını kazanmanın mutluluğunu yaşarken, sevinçlerini çocuklarıyla paylaşarak hac ibadetini isteyen herkese nasip olması temennisinde bulundu. (Görsel: AA)

2011'DEN BERİ BEKLEYEN ÇİFTİN BÜYÜK SEVİNCİ

Kura çekiminin ardından salonda bulunan Mehmet ve Birgül Bal çifti, isimlerinin çıktığını öğrenince büyük mutluluk yaşadı. 2011 yılından bu yana hac sırasını beklediklerini belirten çift, sevinçlerini çocuklarıyla görüntülü telefon görüşmesi yaparak paylaştı. Bal çifti, Allah'tan hac ibadetini arzu eden herkese kutsal topraklara gitmeyi nasip etmesini temenni etti.

Hacı adayları, kura sonuçlarını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu kanallar üzerinden takip edebilir. (Görsel: AA)

KURA ÇEKİMİ CANLI TAKİP EKRANI

2027 hac kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlendi. Çekiliş, şeffaflığın sağlanması amacıyla noter ve basın mensuplarının gözetiminde gerçekleştirildi.

Hacı adayları, kura çekimini canlı yayın üzerinden izledi. 2027 yılı hac kura sonuçlarını 22 Temmuz 2026 saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.

👉2027 HAC KURASINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ👈

Aşağıdaki yayını başa sararak tekrar seyredebilir ve sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

TÜRKİYE'YE 84 BİN 942 KİŞİLİK KOTA

Suudi Arabistan, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında Türkiye'ye ayrılan hac kontenjanını 84 bin 942 kişi olarak belirledi. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar için kura, kayıt ve seyahat takvimi de netleşti.