16 ilde siber suç operasyonu: "Hesapçı" ve "atıcı" kurgusu bozuldu!
Sosyal medya ilanlarıyla kiraladıkları banka hesaplarını dolandırıcılara servis eden siber şebekeye darbe vuruldu. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, "hesapçı" ve "atıcı" kurgusuyla haksız kazancı kripto varlıklara aktaran 20 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri, dolandırıcılık gelirlerini aklayan organizasyonun tüm çarklarını deşifre etti.
İstanbul merkezli 16 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
"HESAPÇI" VE "ATICI" KURGUSU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden verdikleri reklamlar aracılığıyla banka hesaplarını komisyon karşılığında üçüncü kişilerin kullanımına kiralayan kişilerin, 'hesapçı' olarak tabir edilen kişiler temin eden, bu kişilerle buluşmalar organize ederek banka hesap bilgilerini 'atıcı' olarak tabir edilen kişilere ileten şüpheliler tespit edildi.
Şüphelilerin, dolandırıcılık suçundan elde edilen gelirlerin hesapçıların banka hesaplarına aktarılmasını sağladıkları, hesapçıları himayeleri altında tutarak hesaplara aktarılan haksız kazancın bankalardan nakit olarak çekilmesini veya kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettikleri belirlendi.
20 GÖZALTI
Bu kapsamda, tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.