Çocukları Devlet koruyacak! Riskler erken tespit edilecek: Aile rehberi, sanal polis ve e-Devlet devrede
Devlet, çocukları ve gençleri olası risklerden koruyacak devrim niteliğinde uygulamaları hayata geçiriyor. Bundan böyle her aileye bir rehber, her çocuğa bir risk anketi geliyor. 15 yaşın altına da sosyal medya kapıları kapatılıyor.
TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda çeşitli bakanlık temsilcileri, çocukları ve gençleri olası risklerden koruyacak devrim niteliğindeki yeni uygulamaları açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Tuncay Cevheroğlu, "Aile Rehberi" uygulamasının başlayacağını açıkladı. "Aile hekimi gibi her ailenin aile rehberi olacak. Meslek elemanı ailenin her sorunuyla ilgilenecek noktaya gelecek" dedi. Cevheroğlu, gençlerin dijitalleşmeden uzaklaşmasını sağlayacak "dijital detoks kamplarını" devreye aldıklarını ve bu uygulamayı yaygınlaştıracaklarını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu "Dijital veri entegrasyonu sayesinde okula devamsızlık yapan, tek ebeveynli olan çocuklar anında tespit edilecek. 4 bine yakın muhtarlar, din görevlileri ve aile hekimleriyle koordineli olarak sahaya inip hane ziyaretleri gerçekleştirecek" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, "Tüm öğrencilere kısa anketler uygulanacak. Taramalarda risk alanları, genel ruh sağlığı, öfke kontrolü ve dürtüsel davranışlar sorgulanacak. Yüksek riskli bulunan çocuk ve ergen, psikiyatriste sevk edilecek. Ancak çocuklara tanı konulmayacak" dedi.
İşte komisyonun çalışmaları sonucunda açıklanan yeni önlemler:
AİLE REHBERLİĞİ: Her ailenin tıpkı aile hekimi gibi bir "Aile Rehberi" olacak.
'DİJİTAL DETOKS KAMPLARI' DEVREDE: Gençlerin ekran bağımlılığından kurtulması için dijital detoks kampları kurulacak.
E-DEVLETTEN TAKİP: Risk grubunda bulunan çocuklar e-Devlet üzerinden anında tespit edilecek.
HANE ZİYARETLERİ: 4 bin gençlik çalışanı riskli aileleri evinde ziyaret edecek.
PSİKOLOJİK TARAMA: Okullarda e-Nabız üzerinden ruh sağlığı ve öfke kontrolü anketleri yapılacak.
DOĞRUDAN SEVK: Yüksek riskli çocukların psikiyatri randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak.
SANAL POLİS: Siber zorbalığı engellemek için sanal polisler görev yapacak.
YAŞ SINIRI: 15 yaşından küçüklere sosyal ağ hizmeti sunulması yasaklanacak.
Haber: Burcu ŞEN