Kampa katılan çocuklar, kitap okuyor, resim yapıyor, çeşitli oyunlar oynuyor. Hiç telefon kullanmıyor. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Tuncay Cevheroğlu, "Aile Rehberi" uygulamasının başlayacağını açıkladı. "Aile hekimi gibi her ailenin aile rehberi olacak. Meslek elemanı ailenin her sorunuyla ilgilenecek noktaya gelecek" dedi. Cevheroğlu, gençlerin dijitalleşmeden uzaklaşmasını sağlayacak "dijital detoks kamplarını" devreye aldıklarını ve bu uygulamayı yaygınlaştıracaklarını söyledi.