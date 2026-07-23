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Aday sürücüler dikkat! Ehliyet hangi ihlallerde iptal edilecek?

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni düzenlemeyle aday sürücüler için daha sıkı kurallar geliyor. İlk kez ehliyet alanlar ve yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, 2 yıl boyunca “aday sürücü” olarak değerlendirilecek. Bu süreçte belirli trafik ihlallerini yapanların ehliyeti iptal edilebilecek.

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Aday sürücüler dikkat! Ehliyet hangi ihlallerde iptal edilecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemenin ilk 7 maddesi kabul edildi. Yeni düzenlemeyle aday sürücülerin trafik kurallarına uyumu daha yakından takip edilecek.

(Haberin fotoğrafları AA'dan ve Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan ve Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

ADAY SÜRÜCÜLÜK SÜRESİ 2 YIL OLACAK

Düzenlemeye göre, ilk kez sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir nedenle ehliyeti iptal edildikten sonra yeniden belge almaya hak kazananlar, ehliyet tarihinden itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Bu süre içinde yapılan bazı ağır trafik ihlalleri, sürücü belgesinin iptal edilmesine neden olacak.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni düzenlemeyle aday sürücüler için daha sıkı trafik kuralları getiriliyor.TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni düzenlemeyle aday sürücüler için daha sıkı trafik kuralları getiriliyor.

İHLAL DURUMU
EHLİYET İPTALİ
Geçici geri alma gerektiren trafik ihlali
Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir trafik ihlali yapmak
Ceza puanı sınırı
75 ceza puanını aşmak
Alkollü araç kullanımı
Araç türü fark etmeksizin 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanmak
Trafik kurallarının tekrarlı ihlali
Dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı ve koruyucu ekipman kullanımı gibi kuralları 3 kez ihlal etmek

İlk kez ehliyet alanlar ve yeniden sürücü belgesi alanlar, 2 yıl boyunca aday sürücü sayılacak.İlk kez ehliyet alanlar ve yeniden sürücü belgesi alanlar, 2 yıl boyunca aday sürücü sayılacak.

ŞART
AÇIKLAMA
Sürücü kursuna yeniden devam edilmesi
Ehliyeti iptal edilen aday sürücünün yeniden sürücü kursu eğitimine katılması gerekecek.
Sınavlarda başarılı olunması
Sınavlarda başarılı olunarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası alınması gerekecek.
Sağlık değerlendirmeleri
Psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçilmesi gerekecek.
Engel durum belgesi
Sürücülüğe engel durum bulunmadığını gösteren belgenin ibraz edilmesi gerekecek.
Ceza ve bekleme şartları
İdari para cezalarının tamamen ödenmiş olması ve varsa bekleme sürelerinin tamamlanması şartı aranacak.

Aday sürücülük döneminde yapılan bazı ağır ihlaller ehliyet iptaline neden olacak.Aday sürücülük döneminde yapılan bazı ağır ihlaller ehliyet iptaline neden olacak.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Kanun teklifinin kalan maddelerinin de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni uygulamayla birlikte özellikle genç ve yeni sürücülerde trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Aday sürücülük ve iptal koşulları
Aday sürücülük süresi
İlk kez ehliyet alanlar ve yeniden sürücü belgesi alanlar 2 yıl aday sürücü kabul edilecek.
Ehliyet iptal nedeni
Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren ihlaller yapılması.
Ceza puanı sınırı
75 ceza puanının aşılması halinde ehliyet iptal edilebilecek.
Trafik ihlalleri ve sağlık şartları
Alkollü araç kullanımı
0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanan aday sürücülerin belgesi iptal edilecek.
Tekrarlanan trafik ihlalleri
Dönüş kuralları, yayalara yol verme ve koruyucu sistem kullanımı gibi kuralların 3 kez ihlali yaptırım kapsamına girecek.
Sağlık değerlendirmesi
Psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi zorunlu olacak.
Yeniden ehliyet ve uygulama süreci
Yeniden ehliyet şartı
Sürücü kursuna yeniden devam edilmesi ve sınavlarda başarılı olunması gerekecek.
Ek şartlar
İdari para cezalarının tamamının ödenmesi ve gerekli bekleme sürelerinin tamamlanması aranacak.
Uygulama zamanı
Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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