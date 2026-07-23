Aday sürücüler dikkat! Ehliyet hangi ihlallerde iptal edilecek?

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ADAY SÜRÜCÜLÜK SÜRESİ 2 YIL OLACAK

Düzenlemeye göre, ilk kez sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir nedenle ehliyeti iptal edildikten sonra yeniden belge almaya hak kazananlar, ehliyet tarihinden itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Bu süre içinde yapılan bazı ağır trafik ihlalleri, sürücü belgesinin iptal edilmesine neden olacak.