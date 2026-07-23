Aday sürücüler dikkat! Ehliyet hangi ihlallerde iptal edilecek?
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni düzenlemeyle aday sürücüler için daha sıkı kurallar geliyor. İlk kez ehliyet alanlar ve yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, 2 yıl boyunca “aday sürücü” olarak değerlendirilecek. Bu süreçte belirli trafik ihlallerini yapanların ehliyeti iptal edilebilecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemenin ilk 7 maddesi kabul edildi. Yeni düzenlemeyle aday sürücülerin trafik kurallarına uyumu daha yakından takip edilecek.
ADAY SÜRÜCÜLÜK SÜRESİ 2 YIL OLACAK
Düzenlemeye göre, ilk kez sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir nedenle ehliyeti iptal edildikten sonra yeniden belge almaya hak kazananlar, ehliyet tarihinden itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Bu süre içinde yapılan bazı ağır trafik ihlalleri, sürücü belgesinin iptal edilmesine neden olacak.
DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Kanun teklifinin kalan maddelerinin de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni uygulamayla birlikte özellikle genç ve yeni sürücülerde trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
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