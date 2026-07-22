Beklenen gün geldi ve 2027 hac kuraları bugün çekilecek. Hacca gitmek için başvuruda bulunan yüz binlerce adayın heyecanla beklediği kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda 22 Temmuz 2026 saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara'daki 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter ve basın huzurunda yapılacak. Vatandaşların da katılımına açık olarak düzenlenecek organizasyonda, 2027 yılında hac ibadetini yerine getirmeye hak kazanacak adaylar kura yöntemiyle belirlenecek.

2027 yılı hac kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek. (Görsel: AA)

2027 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac kura çekimi takvimini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre kura çekimi 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, kura sonucunda kutsal topraklara gitmeye hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenecek.

Hacı adayları, kura sonuçlarını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyuracağı kanallar üzerinden takip edebilecek. (Görsel: AA)

KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

2027 hac kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Çekiliş, şeffaflığın sağlanması amacıyla noter ve basın mensuplarının gözetiminde gerçekleştirilecek. Ayrıca kura çekimi vatandaşların katılımına da açık olacak.

Hacı adayları, kura çekimini canlı yayın üzerinden izleyebilecek. Kura sonuçları ise e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Bunun yanı sıra, sonuçlar kısa mesaj (SMS) yoluyla da adaylara bildirilecek.

2027 HAC KONTENJANI AÇIKLANDI: TÜRKİYE'YE 84 BİN 942 KİŞİLİK KOTA

Suudi Arabistan, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında Türkiye'ye ayrılan hac kontenjanını 84 bin 942 kişi olarak belirledi. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar için kura, kayıt ve seyahat takvimi de netleşti.

KESİN KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden tamamlayabilecek.

HAC ADAYLARININ GÖZÜ KURA SONUÇLARINDA

Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce hacı adayı, kura çekiminin ardından sonuçları yakından takip edecek. Hac kontenjanı kapsamında belirlenen isimler, sonraki süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda kayıt ve diğer işlemlerini tamamlayabilecek.

HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2027 hac kura çekiminin tamamlanmasının ardından adaylar, sonuç bilgilerine e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak ulaşabilecek. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, kura sonucunu başvuru sırasında sisteme kayıtlı cep telefonu numaralarına kısa mesaj (SMS) yoluyla da iletecek. Böylece hacı adayları, kendilerine ayrılan kontenjan durumunu hem dijital ortamdan hem de SMS bildirimiyle öğrenebilecek.

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KUTSAL TOPRAKLARA YOLCULUK TAKVİMİ

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Suudi Arabistan'ın Türkiye için belirlediği hac kontenjanı doğrultusunda kura ile kesin hak sahipleri belirlenecek. (Görsel: AA)

HAC KURALARI NEDEN YAPILIYOR?

Türkiye'den hac ibadetine gidecek kişi sayısı, Suudi Arabistan tarafından belirlenen kontenjan doğrultusunda sınırlandırılıyor. Başvuru sayısının kontenjanın üzerinde olması nedeniyle hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kura sistemiyle belirleniyor. Bu uygulama, adayların eşit şartlarda değerlendirilmesini sağlıyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel