Depremin izleri siliniyor! Adıyaman'da tamamlanan köy evleri paylaşıldı

6 Şubat depreminde hasar alan bölgeler kalkınmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremlerde ağır yıkıma uğrayan Adıyaman'da 31 bin 423 konut, 9 bin 88 köy evi, 2 bin 855 iş yeri olmak üzere toplam 43 bin 366 bağımsız bölümü tamamlayıp teslim etti. Çelikhan ilçesine bağlı Gölbağ köyünde de 32 köy evi tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çat Barajı manzarasına karşı inşa edilen evlerden görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, "Adıyamanlı hemşehrilerimiz çok beğendi. Asrın İnşası ile yeniden ihya ettiğimiz Gölbağ köyümüz nasıl olmuş" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çat Barajı manzarasına karşı inşa edilen evlerden görüntüler paylaştı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

"DÜNYANIN MALINA DEĞER"

Görüntülerde yer alan hak sahibi Bedir Kahveci, "Devletimiz yapmış ki nasıl; haddinden fazla güzel. Mümkün değil ben yapamam. Bir temel atamam. Şu manzara dünyanın malına değer" dedi.

Çelikhan ilçesine bağlı Gölbağ köyünde de 32 köy evi tamamlandı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

"DEVLET, BABALIĞINDAN FAZLASINI YAPTI"

Yeni evlerinin umduğundan çok daha güzel olduğunu ifade eden Hamdi Demirtaş ise şöyle konuştu:

Bakan Murat Kurum, Çat Barajı manzarasına karşı inşa edilen evlerden görüntüler paylaştı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

"Devletimizden Allah razı olsun. 6 Şubat'tan bu yana hep yanımızda oldu. Ne söz verdiyse onu da yaptı ve başardı. Kocaman dağları yardı mesela. Bu depremi başka bir ülke yaşamış olsaydı 2,5 senede bu duruma gelmesi mümkün de değildi. Baraj ayağının altında temiz hava, temiz oksijen yani her şeyi dört dörtlük. Memnunuz, beklediğimizden fazlası karşımıza çıktı. Devlet, babalığından fazlasını yaptı."

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel