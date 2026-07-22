Ece Üner ve Öykü Serter Haluk Levent hakkında ne anlattı? İfadesine Takvim ulaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ece Üner olarak tanınan sunucu Özge Ece Bayramoğlu ve Öykü Serter'in ifadesine Takvim.com.tr ulaştı.

Savcılıkta kendilerine yöneltilen soruları cevaplayan üç isim, Ahbap Derneği ve Haluk Levent'le ilişkilerine, 6 Şubat depremlerinin ardından yaptıkları sosyal medya paylaşımlarına ve yürütülen soruşturma sonrasında oluşan kanaatlerine ilişkin dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

İfadelerde, geçmişte yapılan bazı paylaşımların deprem dönemindeki duygusal ortamın etkisiyle gerçekleştirildiği savunulurken, soruşturmanın ortaya çıkardığı iddialar sonrasında Haluk Levent ve Ahbap'a yönelik sert tepki ve hayal kırıklığı öne çıktı.

ECE ÜNER: "KENDİMİ KANDIRILMIŞ HİSSEDİYORUM"

Kamuoyunda Ece Üner adıyla tanınan Özge Ece Bayramoğlu, Haluk Levent'i sanatçı kimliği ve Ahbap Derneğinin yöneticisi olması nedeniyle tanıdığını, kendisiyle ilk kez 6 Şubat depremlerinin ardından Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalında düzenlediği programda yüz yüze geldiğini söyledi.

Bu görüşmenin dışında Haluk Levent'le telefonla veya yüz yüze herhangi bir temasının olmadığını belirten Bayramoğlu, Ahbap Derneğine bağış yapmadığını ve banka hesaplarının incelenebileceğini ifade etti.

Deprem dönemindeki sözlerinin Ahbap lehine özel bir destek açıklaması olmadığını savunan Bayramoğlu, o tarihte birlik ve beraberlik mesajı vermeyi amaçladığını söyledi.

Bayramoğlu'nun ifadesindeki en çarpıcı bölüm ise soruşturmanın ardından Ahbap ve Haluk Levent'e yönelik kullandığı ifadeler oldu.

"Eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması söz konusuysa ben de kendimi kandırılmış hissediyorum" diyen Bayramoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım."

"O PAYLAŞIMI YAPTIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Bayramoğlu, deprem döneminde Haluk Levent'e çeşitli devlet yetkilileri tarafından teşekkür edilmesi ve ödüller verilmesinin kendisinde güven oluşturduğunu savundu.

Geçmişte yaptığı paylaşım nedeniyle pişman olduğunu açıkça dile getiren Bayramoğlu, savcılık ifadesinde şunları söyledi: "O dönemde böyle bir paylaşımda bulunduğum için pişmanım. Ahbapla ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum.

Haluk Levent'in soruşturma kapsamında yaptığı savunmaya da tepki gösteren Bayramoğlu, "Haluk Levent'in ifadesinde gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır" dedi.

Bayramoğlu, bu savunmanın ve iddia konusu eylemlerin kamu vicdanına sığmadığını düşündüğünü belirterek sözlerini şu ifadeyle tamamladı: "Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum.

ÖYKÜ SERTER'İN İFADESİ TAKVİM'DE

Öykü Serter de savcılık ifadesinde, doğal afetlere ilişkin hassasiyetinin 1999 Marmara Depremi'ne dayandığını anlattı. O dönem muhabir olarak sahada görev yaptığını ve çok ağır görüntülere tanıklık ettiğini belirten Serter, bu yaşadıklarının kendisinde derin izler bıraktığını söyledi.

6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımlarını öfke ve acının etkisiyle kaleme aldığını anlatan Serter, devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldığını düşündüğü için değil, ortak acıyı paylaşmak amacıyla duygularını dile getirdiğini savundu.

Serter, insanları Ahbap'a veya başka bir özel yardım kuruluşuna yönlendirmediğini belirterek Haluk Levent'i şahsen tanımadığını söyledi. Haluk Levent hakkında geçmişte dolandırıcılık haberleri çıktığını bildiğini ifade eden Serter, şunları kaydetti: "Şahsen bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem."

SERTER: "AHBAP'A PARA YATIRMADIM"

Serter, Haluk Levent'le hayatının hiçbir döneminde kişisel veya ticari ilişkisinin bulunmadığını belirtti. Ahbap Derneği aracılığıyla yardım faaliyeti yürütmediğini vurgulayan Serter, "Ahbap Derneğine para yatırmadım. İnsanları Ahbap Derneğine yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım" dedi.

Yürütülen soruşturmayı bir vatandaş ve medya mensubu olarak takip ettiğini belirten Serter, insanların duygularının sömürülerek menfaat sağlanmasına sert tepki gösterdi.

"İNSANLARIN DUYGULARINI İSTİSMAR EDENLERİN KARŞISINDAYIM"

Serter, ifadesinde yardımların gecikmesine nasıl tepki gösteriyorsa, insanların zor durumlarından faydalanılmasına da aynı şekilde karşı olduğunu söyledi. Serter'in şu sözleri soruşturma dosyasına yansıdı: "İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir."

Serter, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İnsanların zor durumlarından faydalanarak, insanların duygularını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin her zaman karşısındayım."

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel