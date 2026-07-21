Hem doğum yardımı hem çocuk düzenlemesi... Bakan Göktaş detayları açıkladı! Ödemeler 29 Temmuz'da hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğum yardımı ödemelerinin 29 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıklayan Göktaş, bugüne kadar 1 milyon 175 bin 601 anneye toplam 22,5 milyar liralık destek sağlanacağını belirtti.

DOĞUM YARDIMI DESTEĞİ SÜRÜYOR

Göktaş, 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek verildiğini hatırlattı.

Bakan Göktaş, 700 bin 541 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını ifade ederek, amaçlarının aile dostu sosyal destek mekanizmasını güçlendirmek olduğunu söyledi.