Hem doğum yardımı hem çocuk düzenlemesi... Bakan Göktaş detayları açıkladı! Ödemeler 29 Temmuz'da hesaplarda
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TVNET canlı yayınında yaptığı açıklamada, doğum yardımı ödemelerinin 29 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Göktaş, bugüne kadar 1 milyon 175 bin 601 anneye toplam 22,5 milyar lira destek sağlandığını açıklarken, suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni düzenlemenin de cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı ve koruyucu tedbirleri güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğum yardımı ödemelerinin 29 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıklayan Göktaş, bugüne kadar 1 milyon 175 bin 601 anneye toplam 22,5 milyar liralık destek sağlanacağını belirtti.
DOĞUM YARDIMI DESTEĞİ SÜRÜYOR
Göktaş, 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek verildiğini hatırlattı.
Bakan Göktaş, 700 bin 541 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını ifade ederek, amaçlarının aile dostu sosyal destek mekanizmasını güçlendirmek olduğunu söyledi.
Göktaş, doğum yardımı ödemelerine ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:
"29 Temmuz'da da inşallah bu ayki ödemelerimiz hesaplara yatacak. Bugüne kadar 1 milyon 175 bin 601 anneye 22,5 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız. 2 ve 3 üzeri 700 bin 541 çocuk için düzenli ödeme gerçekleştiriyoruz. Amacımız, aile dostu ekosistemi güçlendirmek, ailelerin daha konforlu ve bakım yükünün paylaşıldığı bir mekanizma oluşturmak."
AİLE VE GENÇLİK FONU'NDA 16,8 MİLYAR LİRALIK DESTEK
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 24 bin 946 gence bugün itibarıyla 2,8 milyar lira ödeme yapılacağını belirten Göktaş, program kapsamında bugüne kadar toplam 16 milyar 797 milyon liralık destek sağlandığını açıkladı.
ÇOCUKLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME
Göktaş, TBMM'de görüşülen suça sürüklenen çocuklara yönelik kanun teklifinin, çocukların suça karışmadan önce korunmasını ve önleyici tedbirlerin güçlendirilmesini hedeflediğini belirtti.
"Bu yeni mevzuatla bir yandan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, aynı zamanda çocukları suça sürüklenmeden önce önleyici tedbirleri en etkili şekilde hayata geçirmek üzere çok önemli bir düzenleme." ifadelerini kullanan Göktaş, teklifin büyük bölümünün koruyucu ve önleyici uygulamalara odaklandığını söyledi.
24 SAAT İÇİNDE ACİL KORUNMA RAPORU
Bakan Göktaş, yeni düzenlemeyle tedavi ihtiyacı bulunan çocuklar için 24 saat içinde acil korunma raporu düzenlenebileceğini, ailelere de çeşitli yükümlülükler getirileceğini belirtti.
Teklifin en kısa sürede yasalaşmasını istediklerini ifade eden Göktaş, amaçlarının çocukların suça bulaşmadan güvenli bir geleceğe hazırlanması olduğunu vurguladı.
GELİR DESTEĞİNDE YENİ SİSTEM
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin mevzuat çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Göktaş, düzenlemenin TBMM'nin yeni yasama döneminde kanunlaşmasının hedeflendiğini söyledi.