Dini değerleri aşağılama! Sözde fenomen Fatma Soydaş tutuklandı

DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA SUÇU Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla TikTok ve Instagram hesaplarından yapılan paylaşımların, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş tutuklamaya sevk edildi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

"Fatma Soydaş isimli sosyal medya kullanıcısının TikTok ve Instagram hesaplarından yapmış olduğu paylaşım içeriklerinin TCK 216/3. maddesinde tanımlanan Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama suçunu oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup; Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin İstanbul ilinde bulunduğu tespit edilmiş, şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Şüpheli tarafından yapılan ve suç teşkil eden paylaşımlara ilişkin sosyal medya hesaplarına Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 21.07.2026 tarih ve 2026/8361 D. İş. sayılı kararı ile erişimin engellenmesi kararı verilmiştir."

SOYDAŞ HAKKINDA SAVCILIK AÇIKLAMASI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler aktarıldı:

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan gözaltı ve hesaplarına erişim engeli kararı verildi. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

GÖZALTINA ALINDI



Soruşturma kapsamında, yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli 21 Temmuz'da İstanbul'da gözaltına alındı.



FATMA SOYDAŞ TUTUKLANDI



Bugün SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Soydaş sevk edildiği mahkemece "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca şüphelinin suç teşkil eden paylaşımları nedeniyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya içerik üreticisi Fatma Soydaş'ın ifadesi alındı. Soydaş, Instagram ve TikTok'ta kendisine ait hesaplarda müstehcen paylaşım yapmadığını, "sila_vjp" rumuzlu bir kullanıcının yüzünü yapay zeka yöntemiyle farklı görüntülere yerleştirdiğini ileri sürdü.

"FOTOĞRAFLAR BANA AİT DEĞİL"

Söz konusu içerikler nedeniyle daha önce avukatları aracılığıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını belirten Soydaş, hakkında yayılan görüntülerin kendisine ait olmadığını savundu. Ancak savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, dosyanın yalnızca fotoğraflara dayanmadığı, tarafların buluşmalarına ilişkin video içeriklerinin de sosyal medyaya yansıdığı kaydedildi.

Fenomen Fatma Soydaş tarafından paylaşıldığı iddia edilen fotoğraf.

AYAK FOTOĞRAFI PAYLAŞIMI

Fatma Soydaş, ifadesinde müstehcen görüntülerin yapay zeka ürünü olduğunu anlatırken, bir fotoğraftaki ayak görüntüsünün dört parmaklı olduğunu söyledi.

Soydaş, şu ifadeleri kullandı:

Benim üzerimden yapılan yapay zeka fotoğraflarından dolayı herkes böyle sanıyor. Hatta benim yapay zeka ile yapılmış bir fotoğrafta dört parmaklı ayak resmi paylaşılmıştır.

"ZATEN KAPALI BİR İNSANIM"

Soydaş, dini değerleri aşağılayan herhangi bir paylaşım yapmadığını ve kapalı bir yaşam tarzı benimsediğini söyledi. İfadesinde, "Ben zaten kendim kapalı bir insanım. Herhangi bir şekilde dini değerleri aşağılamam söz konusu değildir" diyen Soydaş, elinde içecek bulunan fotoğrafın bira olduğuna dair bir işaret bulunmadığını savundu.

Fotoğrafın köpük nedeniyle alkollü içki olarak algılandığını belirten Soydaş, paylaşımın inancına ve görüşlerine uygun olmadığını fark edince kaldırdığını anlattı.

Savcılık ise Soydaş'ın İslami yaşam tarzını benimsediği yönünde kamuoyunda algı oluşturduğunu, buna karşılık cinsel çağrışımlı videolar yayımladığını ve dini sembolleri toplumun hassasiyetlerine aykırı şekilde kullandığını kaydetti.

ÜCRETLİ ABONELİKLE KAZANÇ SAĞLADI

Soruşturma dosyasında, Soydaş'ın sosyal medya içeriklerinin bir bölümünü aylık abonelik ücreti karşılığında yayımladığı belirtildi. Savcılığın değerlendirmesinde, şüphelinin özel abonelere yönelik içerikler üzerinden para kazanmayı amaçladığı ve bu içeriklerde vücudunu sergilediği kaydedildi.

Soydaş ise ücretli abonelik sisteminde de herhangi bir müstehcen paylaşım yapmadığını söyleyerek hesabının incelenmesini istedi: "Abonelik esası ile kullanmış olduğum Instagram hesabımı kontrol edebilirsiniz."