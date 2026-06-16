CHP'li Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İstanbul'da Silivri Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 şüpheli tutuklandı.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı ve aralarında belediye başkan yardımcısı, meclis üyesi ve özel kalem müdürünün bulunduğu kişiler tutuklandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyeye 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararı oluştuğunu tespit etti.

Şüpheliler; örgüt kurma, rüşvet, nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma gibi suçlardan soruşturma kapsamına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

CHP'li Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında bulunduğu 18 şüphelinin sevk edildikleri Silivri Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Silivri Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Bora Balcıoğlu gözaltında! | Listede kimler var? Park oyunuyla 21 milyonluk kamu zararı Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Bora Balcıoğlu gözaltında! | Listede kimler var? Park oyunuyla 21 milyonluk kamu zararı CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI VE 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Sulh Ceza Hakimliği, CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü'nün tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 8 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti. Şüphelilerin adliyede işlemleri sürerken İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile bazı partililer de belediye binası önünde bekledi. Öte yandan, serbest bırakılan şüphelilerden Naci Aydın adliyeden çıkarken yakınları tarafından alkışlandı. Bu duruma bazı CHP'lilerin tepki göstermesi üzerine adliye önünde kısa süreli bir tartışma yaşandı.

CHP'li Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu (Haberin fotoğrafları DHA, AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) OPERASYON Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu tespit edilmişti. Belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapılmıştı.