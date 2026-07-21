Baltık bölgesinin güvenliği önemli! Başkan Erdoğan'dan telefon diplomasisi: Hatta Letonya Cumhurbaşkanı var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Letonya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, Erdoğan NATO Ankara Zirvesi'nde alınan kararların hayırlı olmasını diledi. Erdoğan ayrıca, Baltık bölgesinin güvenliğine verilen önemi vurgulayarak iki ülke arasında özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi temennisini dile getirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Letonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics'i NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiği bu tarihi NATO Zirvesi'nde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.
BAŞKAN ERDOĞAN BALTIK BÖLGESİNİN GÜVENLİĞİNİ İŞARET ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti.
Başkan Erdoğan, başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini vurguladı.