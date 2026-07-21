Baltık bölgesinin güvenliği önemli! Başkan Erdoğan'dan telefon diplomasisi: Hatta Letonya Cumhurbaşkanı var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Letonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiği bu tarihi NATO Zirvesi'nde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yapılacak Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı öncesinde Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics'i karşılamıştı. (Haberin fotoğrafları Takvim.com.tr Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

BAŞKAN ERDOĞAN BALTIK BÖLGESİNİN GÜVENLİĞİNİ İŞARET ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Başkan Erdoğan, başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini vurguladı.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel