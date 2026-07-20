TBMM'de Terörsüz Türkiye gündemi! Kurtulmuş liderlerle tek tek görüşecek: Açılış MHP Lideri Bahçeli ile olacak

Terörsüz Türkiye hedefinde gözler artık yasal düzenleme aşaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yarın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirecek

Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.



Görüşmenin gündeminde süreçte gelinen son durum olacak, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. Kurtulmuş yarın ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti grubuyla da bir araya gelecek. Çarşamba günü ise AK Parti grubuyla görüşecek.

Sürecin detaylarını paylaşan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesinin ardından ilk kez bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu, sürece destek veriyor.