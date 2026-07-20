TBMM'de Terörsüz Türkiye gündemi! Kurtulmuş liderlerle tek tek görüşecek: Açılış MHP Lideri Bahçeli ile olacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında başlattığı siyasi parti temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de kabul edecek. Görüşmede, üzerinde çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen süreç yasasına ilişkin taslak metnin ele alınması ve sürece yönelik değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Ayrıca Kurtulmuş'un aynı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Parti heyetiyle de bir araya gelmesi planlanıyor.
Terörsüz Türkiye hedefinde gözler artık yasal düzenleme aşaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yarın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirecek
Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.
Görüşmenin gündeminde süreçte gelinen son durum olacak, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. Kurtulmuş yarın ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti grubuyla da bir araya gelecek. Çarşamba günü ise AK Parti grubuyla görüşecek.
Sürecin detaylarını paylaşan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesinin ardından ilk kez bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu, sürece destek veriyor.
Bu yönde daha önce de açıklamaları olmuştu. Hatta, 'Bu sürecin öncüsü CHP olmalı.' şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştu. Süreç yasasının konuşulduğu bu dönemde Numan Kurtulmuş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek görüşme şüphesiz büyük önem taşıyor." dedi.
KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN SÜRPRİZ ADIM
Görüşme trafiğindeki sürpriz gelişmeyi aktaran İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşmeyi sürpriz bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Bu bilgiyi kısa süre önce öğrendik. Kemal Kılıçdaroğlu, süreci başından beri destekliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleştireceği görüşmede de sürece destek mesajları vermesini bekliyoruz." sözlerini kullandı.
ÖNCE MHP SONRA DEM PARTİ
Meclis Başkanı'nın yoğun bir diplomasi trafiği yürüteceğini belirten İlter Yeşiltaş, "Numan Kurtulmuş yarın yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyecek. Saat 12.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret edecek. Bu görüşmede süreç yasasına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Ardından saat 14.00'te DEM Parti'yi ziyaret edecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları ve grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.
TASLAK METİN MASADA
Görüşmelerin çarşamba günü de devam edeceğini belirten İlter Yeşiltaş, "Numan Kurtulmuş, çarşamba günü de süreç yasası kapsamında başlattığı ziyaretlerini sürdürecek. Saat 15.00'te AK Parti Grubu ile görüşecek. Süreç yasasıyla ilgili çalışmalarda artık sona gelindiğini söyleyebiliriz. Ortada bir taslak metin bulunuyor.
Görüşmeler bu taslak metin üzerinden yürütülüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mutabakatla sonuçlanması için yoğun bir çalışma yürütüyor.
Gerçekleştirilen görüşmeler de bu amaç doğrultusunda yapılıyor. Yarınki temaslar büyük önem taşıyor. Görüşmelerden çıkacak sonuçlar ve verilecek mesajlar, sürecin bundan sonraki aşaması açısından belirleyici olacak." diyerek kritik süreci özetledi.
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