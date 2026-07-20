Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık sahada dün öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sabaha kadar devam etti.

Yangın gece boyu devam etti.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 45 arazöz, 21 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Sabah saatlerinden itibaren 9 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı da tekrar söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.