Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Akseki ilçesinde henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Sabaha kadar yangın söndürme çalışmaları devam etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SABAHA KADAR DEVAM ETTİ
Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık sahada dün öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sabaha kadar devam etti.
HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE
Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 45 arazöz, 21 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Sabah saatlerinden itibaren 9 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı da tekrar söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.
BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.