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Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Akseki ilçesinde henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Sabaha kadar yangın söndürme çalışmaları devam etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

 Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. (Haberin görsellerİ AA'dan alınmıştır.) Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. (Haberin görsellerİ AA'dan alınmıştır.)

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SABAHA KADAR DEVAM ETTİ

Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık sahada dün öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sabaha kadar devam etti.

Yangın gece boyu devam etti.Yangın gece boyu devam etti.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 45 arazöz, 21 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Sabah saatlerinden itibaren 9 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı da tekrar söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.

Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda ekip destek verdi.Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda ekip destek verdi.

BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı-5 Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı-6 Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı-7

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