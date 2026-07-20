AK Parti’ye geçeceği konuşulan Gürban’dan Kavuncu’nun “namus” sözüne tepki: Derhal ihraç edilmeli

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu'nun katıldığı bir programda kendisiyle ilgili sarf ettiği " Kimsenin namusuna kefil olamayız " şeklindeki ifadesine sert çıkan Gürban, Kavuncu'nun parti sözcülüğü görevini derhal bırakması gerektiğini söyledi.

'SEN KİMİN SÖZCÜSÜSÜN'

Resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, şunları söyledi:

"İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu'nun, katıldığı bir sosyal medya programında 'İYİ Partide AK Parti'ye katılacak milletvekili var mı?' sorusuna verdiği 'Kimsenin namusuna kefil olamayız.' cevabı benim için kabul edilemez. İYİ Parti'deki milletvekillerinin namusuna, şerefine, onuruna kefil olamıyorsan neyin sözcüsüsün sen? Namussuzluğun mu?"

Kavuncu'nun geçmiş görevlerini hatırlatan Gürban, "Sen nasıl Grup Başkanvekilliği yaptın ki benim, üç kadın milletvekilinin ve diğer milletvekili arkadaşlarımın namusunu ağzına alıyorsun? Biz namusumuzu sokakta mı bulduk? Yoksa senin bunu siyasi malzeme yapmana müsaade mi ettik?" ifadelerini kullandı.

Buğra Kavuncu’nun sözlerinin milletvekillerinin onurunu hedef aldığını savunan Gürban, bu zihniyeti reddettiğini ve Kavuncu’nun derhal partiden ihraç edilmesi gerektiğini söyledi.