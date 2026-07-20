AK Parti’ye geçeceği konuşulan Gürban’dan Kavuncu’nun “namus” sözüne tepki: Derhal ihraç edilmeli
AK Parti’ye transfer olacağı konuşulan Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu’nun hakkında sarf ettiği “Kimsenin namusuna kefil olamayız” sözüne ateş püskürdü. Kavuncu’nun derhal ihraç edilmesi gerektiğini vurgulayan Gürban, aksi takdirde kendisinin aynı partide bulunmasının mümkün olmadığını dile getirerek istifa sinyali verdi.
İYİ Parti'den AK Parti'ye geçeceği Meclis kulislerinde konuşulan Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'a yönelik bel altı söylemlere sert tepki geldi.
İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu'nun katıldığı bir programda kendisiyle ilgili sarf ettiği "Kimsenin namusuna kefil olamayız" şeklindeki ifadesine sert çıkan Gürban, Kavuncu'nun parti sözcülüğü görevini derhal bırakması gerektiğini söyledi.
Gürban, Buğra Kavuncu'nun istifa etmemesi durumunda kendisinin aynı çatı altında siyaset yapmaya devam etmeyeceğini vurguladı.
İYİ Parti içindeki diğer milletvekillerine seslenen Gürban, bu çirkin sözlere karşı çıkılması gerektiğini dile getirdi.
Gürban ayrıca, partiye geçmişte katılan isimler üzerinden Kavuncu'nun mantığındaki çelişkileri ortaya koydu.
'SEN KİMİN SÖZCÜSÜSÜN'
Resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, şunları söyledi:
"İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu'nun, katıldığı bir sosyal medya programında 'İYİ Partide AK Parti'ye katılacak milletvekili var mı?' sorusuna verdiği 'Kimsenin namusuna kefil olamayız.' cevabı benim için kabul edilemez. İYİ Parti'deki milletvekillerinin namusuna, şerefine, onuruna kefil olamıyorsan neyin sözcüsüsün sen? Namussuzluğun mu?"
Kavuncu'nun geçmiş görevlerini hatırlatan Gürban, "Sen nasıl Grup Başkanvekilliği yaptın ki benim, üç kadın milletvekilinin ve diğer milletvekili arkadaşlarımın namusunu ağzına alıyorsun? Biz namusumuzu sokakta mı bulduk? Yoksa senin bunu siyasi malzeme yapmana müsaade mi ettik?" ifadelerini kullandı.
'İYİ PARTİ'YE KATILANLAR DA MI NAMUSSUZ'
Partinin merkez sağ vizyonuyla çelişen durum olduğunu anlatan Gürban şöyle devam etti:
"Buradan tüm İYİ Parti milletvekillerine soruyorum: Namusunuza kefil olmadığını söyleyen bu kişiyi parti sözcüsü olarak kabul ediyor musunuz? Bu yaklaşım kabul edilemez. Bu anlayıştan hareketle bir başka soruyu da sormak istiyorum. Merkez sağ düsturuyla yola çıkan partimiz, bugün MHP'den veya AK Parti'den istifa ederek aramıza katılan üyeleri teşkilatlarımız aracılığıyla gururla tanıtıyor, rozet takıyor. O halde, Sayın Buğra Kavuncu'nun 'namus tanımı' mantığına göre bu insanlar da mı namussuz?
Zira kendisi, İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye geçenlere 'namussuz' diyor. Eğer öyleyse, aynı anlayışla partimize katılan insanları neden kabul ediyoruz? Sana göre o zaman İYİ Parti kurulurken MHP'den ayrılanlar da mı namussuz Kavuncu? Bu utanç verici videonun affı olamaz."
'DERHAL İHRAÇ'
Kavuncu'nun partiden uzaklaştırılması gerektiğini vurgulayan Gürban, "İşte bu çelişkiyi ve milletvekillerimizin namusunu tartışmaya açan bu zihniyeti kabul etmiyorum. Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bu arkadaşın bırakın parti sözcülüğünü, partide dahi yeri yoktur. Derhal ihraç edilmelidir. Aksi takdirde ben kendi namusuma kendim sahip çıkarım. 46 senedir şerefimle yaşadım, birileri gibi ihale kovalayıp belediye başkanlarına yalakalık yapmadım. Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bir şahısla aynı partide bulunmam mümkün değildir, biraz onuru namusu varsa kefili olmadığı, güvenemediği, inanmadığı insanların sözcüsü olmaz, istifa eder." dedi.