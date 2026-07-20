Yasa dışı bahis ağı Polymarket’e Türkiye’de engel
Seçimlerden spor müsabakalarına kadar birçok alanda tahmin adı altında yasa dışı kumar faaliyeti yürüten Polymarket, Türkiye’de yasaklı siteler arasına eklendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün aldığı kararla platformun faaliyetlerine son verildi. Polymarket toplam 36 farklı bölgede yasaklı durumda.
Son dönemde dünya genelinde yasa dışı bahis faaliyetleriyle adından sıkça söz ettiren ve birçok ülkenin kara listeye aldığı Polymarket platformuna Türkiye'de de kilit vuruldu.
Gündemdeki olaylara ilişkin tahmin yürütme kılıfı altında yasa dışı bahis oynatan Polymarket, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun "Site Bilgileri Sorgu Sayfası" üzerinden yapılan sorgulamada kararın resmiyeti doğrulandı.
Kayıtlara geçen detaylara göre, 16 Temmuz 2026 tarihli karar neticesinde polymarket.com alan adına kısıtlama getirildi.
Platforma girmek isteyen kullanıcıların bağlantı hatasıyla karşılaştığı belirlendi.
TAHMİN KILIFINDA KUMAR TUZAĞI
Polymarket, kullanıcıların seçimlerden spor müsabakalarına, ekonomik verilerden güncel gelişmelere kadar gelecekteki olayların sonuçlarına bağlı sözleşmeler alıp sattığı sistem olarak işliyordu.
Kullanıcıların olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair sözleşmeler alarak tahminleri tuttuğunda kar elde ettiği bu yapı, uluslararası alanda lisanssız kumar ve yasa dışı bahis kategorisinde değerlendiriliyordu.
36 BÖLGEDE YASAK
Yasa dışı bahis sitesi Polymarket İspanya, Polonya ve Fransa gibi ülkelerde yasaklı siteler arasında yer alıyor.
Fransa'nın Ulusal Kumar Otoritesi kısa süre önce internet sağlayıcılarına Polymarket'i engelleme talimatı verdi.
Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı platformu lisanssız kumar siteleri arasına ekleyerek erişimi kapattı. İsviçre'nin kumar denetim otoritesi ile Bulgaristan'da Sofya bölge mahkemesi platformu erişim kısıtlama listelerine aldı.
Polymarket'e erişim daha önce Portekiz, Singapur, Polonya, Macaristan, Ukrayna ve Endonezya'da engellendi.
Brezilya tahmin ve bahis platformlarına kapsamlı yasak getirdi.
Şirketin verilerine göre yasa dışı platform şu anda 36 bölgede coğrafi engelle karşı karşıya bulunuyor.