Yasa dışı bahis ağı Polymarket’e Türkiye’de engel

Son dönemde dünya genelinde yasa dışı bahis faaliyetleriyle adından sıkça söz ettiren ve birçok ülkenin kara listeye aldığı Polymarket platformuna Türkiye'de de kilit vuruldu.

Gündemdeki olaylara ilişkin tahmin yürütme kılıfı altında yasa dışı bahis oynatan Polymarket, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun "Site Bilgileri Sorgu Sayfası" üzerinden yapılan sorgulamada kararın resmiyeti doğrulandı.

Kayıtlara geçen detaylara göre, 16 Temmuz 2026 tarihli karar neticesinde polymarket.com alan adına kısıtlama getirildi.

Platforma girmek isteyen kullanıcıların bağlantı hatasıyla karşılaştığı belirlendi.