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Fatih’te kuyumcu deposundan 170 milyon liralık vurgun: 51 kilo altınla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Fatih’te bir kuyumcu deposuna valizle girip 10 dakika içinde 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altını çalan 2 şüpheli, polisin operasyonuyla Kağıthane’de yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık 170 milyon lira olan altınların tamamı eksiksiz şekilde ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Fatih’te kuyumcu deposundan 170 milyon liralık vurgun: 51 kilo altınla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Fatih'te bir kuyumcu deposundan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altının çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Fatih'te altın soygunu. (Haberin görselleri AA'dan alınmıştır.)Fatih'te altın soygunu. (Haberin görselleri AA'dan alınmıştır.)

Video Oynatma İkonu Fatih'te hurda altın hırsızlığı: Valizli kadının kaçış anları kamerada

51 KİLO 482 GRAM ALTIN ÇALINDI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 14 Temmuz'da Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki bir kuyumcu deposundan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

51 kilo 482 gram altın çalındı.51 kilo 482 gram altın çalındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, çarşıya valizle girerek yaklaşık 10 dakika içinde altınları çalan şüphelilerin N.İ. ve E.İ. olduğunu belirledi. Öte yandan kuyumcu deposunun bulunduğu iş merkezine gelen kadın şüpheli N.İ'nin, bir süre sonra valizle sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şüpheli N.İ'nin, bir süre sonra valizle sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.Şüpheli N.İ'nin, bir süre sonra valizle sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÇALINAN ALTINLAR YAKLAŞIK 170 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Olay günü düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin Kağıthane'deki adreslerinde yapılan aramada, kuyumcu deposundan çalınan yaklaşık 170 milyon lira değerindeki 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altının tamamı ele geçirildi.

Çalınan altınlar.Çalınan altınlar.

HIRSIZLAR TUTUKLANDI

Altın muhafaza altına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.İ. ile E.İ. tutuklandı.

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