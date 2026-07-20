İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 14 Temmuz'da Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki bir kuyumcu deposundan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

51 kilo 482 gram altın çalındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, çarşıya valizle girerek yaklaşık 10 dakika içinde altınları çalan şüphelilerin N.İ. ve E.İ. olduğunu belirledi. Öte yandan kuyumcu deposunun bulunduğu iş merkezine gelen kadın şüpheli N.İ'nin, bir süre sonra valizle sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.