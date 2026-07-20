CHP'li Mustafa Bozbey'in yargılandığı davada ilk duruşma başladı: 63 sanık hakim karşısında
Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla haklarında dava açılan, görevden uzaklaştırılan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanığın yargılanmasına başlandı. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması sanıkların kimlik tespitiyle başladı.
Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla haklarında dava açılan, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan CHP'li Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanığın yargılanmasına başlandı.
İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ
Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bursa Bölge Adliye Mahkemesi salonunda görülen davanın ilk celsesinde, tutuklu sanık CHP'li Mustafa Bozbey, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.
Duruşma öncesinde bazı partililer ve davayı takip etmek isteyen vatandaşlar adliye önünde toplandı. Emniyet ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Duruşma, sanık yoklaması ve kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başladı.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Nilüfer Belediyesi'nde görev yaptıkları dönemde inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yapıldığı ve bu yolla maddi menfaat sağlandığı iddiası üzerine operasyon düzenlendi.
31 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda Mustafa Bozbey'in yanı sıra aile üyeleri, bazı belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 57 şüpheli gözaltına alındı.
BOZBEY HAKKINDA 402 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Soruşturma kapsamında Mustafa Bozbey, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet almak", "imar kirliliğine neden olmak" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlarından 402 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
İddianamede, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem hakkında 946 yıla kadar, diğer 61 sanık hakkında ise farklı oranlarda hapis cezaları talep ediliyor.