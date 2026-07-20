CHP'li Mustafa Bozbey'in yargılandığı davada ilk duruşma başladı: 63 sanık hakim karşısında

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla haklarında dava açılan, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan CHP'li Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanığın yargılanmasına başlandı.

Görevden uzaklaştırılan CHP'li Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık, hakim karşısına çıktı. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.) İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bursa Bölge Adliye Mahkemesi salonunda görülen davanın ilk celsesinde, tutuklu sanık CHP'li Mustafa Bozbey, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşma öncesinde bazı partililer ve davayı takip etmek isteyen vatandaşlar adliye önünde toplandı. Emniyet ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Duruşma, sanık yoklaması ve kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başladı.